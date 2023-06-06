布林肯開始訪問沙特阿拉伯

政治

中東 – 美國外交部長布林肯周二抵達沙特阿拉伯，目的是加強華盛頓與利雅得之間的關係，討論蘇丹衝突和與以色列的正常化。這次為期三天的訪問是在沙特阿拉伯與美國的兩個敵人伊朗和敘利亞之間歷史性和解的背景下進行的，該地區的地緣政治局勢開始發生變化。

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據一位不願透露姓名的美國官員透露，布林肯先生於傍晚抵達紅海沿岸的吉達，預計他將在那裡會見沙特王儲兼實際統治者穆罕默德·本·薩勒曼。

華盛頓和利雅得之間的關係很複雜，因為拜登政府指責富裕的海灣國家侵犯人權並影響原油價格。周二，人權活動人士呼籲美國外交部門負責人向沙特當局提出這個問題。

其中包括美國公民阿卜杜拉·卡塔尼 (Abdallah Al-Qahtani)，他的父親穆罕默德·卡赫塔尼 (Mohammad Al-Qahtani) 因成立民權組織而在沙特阿拉伯服刑 10 年，沒有任何消息。他的父親在虛擬新聞發布會上懇請布林肯先生提及此事。他表示了擔憂：“需要提出我父親的情況。他還活着嗎？他受過折磨嗎？我們不知道，”他在虛擬新聞發布會上說。

華盛頓向其提供了大量武器的沙特盟友在該地區發揮着關鍵作用，美國官員希望保持牢固的關係。

布林肯先生此行正值蘇丹衝突的調解人美國和沙特阿拉伯未能執行交戰雙方將軍之間的多項停戰協定。美國已表示，如果雙方特使“認真”希望遵守停火協議，它準備與雙方特使在吉達恢復會談，這將有助於提供人道主義援助。

自 4 月 15 日以來，由 Abdel Fattah al-Burhane 將軍領導的軍隊與 Mohamed Hamdane Daglo 將軍的快速支援部隊 (RSF) 準軍事部隊之間的蘇丹戰爭已奪去 1,800 多人的生命和超過一年半的生命百萬流離失所者和難民。自 2015 年以來，沙特阿拉伯一直支持親政府部隊打擊伊朗支持的胡塞叛亂分子，也門的和平努力預計也將提上議程。

離開吉達後，布林肯將於周三前往利雅得，參加海灣合作委員會外長會議。星期四，他仍在沙特首都，與沙特共同主持打擊聖戰組織伊斯蘭國 (IS) 的國家聯盟會議，該組織成立於 2014 年，彙集了數十個國家。

美國外交官伊恩·麥卡里 (Ian McCary) 表示，這些國家應承諾提供新資金，以幫助穩定在敘利亞和伊拉克從伊斯蘭國手中解放出來的領土。另一個應該提上議程的主題是：努力​​實現沙特王國和以色列之間的正常化。

布林肯周一在華盛頓對親以色列的 AIPAC 遊說團體發表講話時說，他的國家“在促進以色列和沙特阿拉伯之間的正常化方面具有真正的國家安全利益”。

近年來，阿聯酋、巴林和摩洛哥實現了與以色列的關係正常化，打破了阿拉伯幾十年來以解決巴勒斯坦問題為條件與以色列建立關係的共識。在最近利雅得和德黑蘭在中國的支持下以及利雅得和大馬士革之間在多年冷淡之後的和解之後，沙特阿拉伯和以色列之間的正常化將在該地區構成新的動蕩。

伊斯蘭共和國幾十年來一直是美國和以色列的死敵，在中斷七年之後，它於周二重新開放了駐沙特阿拉伯的大使館。華盛頓對此表示謹慎的樂觀。