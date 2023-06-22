以軍約旦河西岸逮捕行動 因4以色列人遭巴人襲擊身亡

以色列軍隊於 6 月 21 日宣布，在對被佔領的約旦河西岸烏里夫村莊的一次突襲中，“三名通緝犯”被捕。 據稱，前一天造成四名以色列人喪生的襲擊事件的兩名巴勒斯坦人就是來自這個村莊。

在被佔領的約旦河西岸以色列定居點以利城附近的槍擊現場，以色列安全部隊站在襲擊者的屍體旁 2023 年 6 月 20 日

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以色列軍方在一份聲明中表示，這幾名巴勒斯坦通緝犯“被安全部隊移送接受訊問”。

集體處罰

周二(20日)，兩名巴勒斯坦人在伊利城附近槍殺了四名以色列人：該猶太定居點的兩名居民，一名 17 歲男孩和一名年輕人，兩人都來自以色列中部。

據耶路撒冷的 Shaarei Tsedek 醫院稱，另外四人被子彈打傷，其中一人在周三接受了連夜手術後傷勢嚴重，但情況穩定。兩名巴勒斯坦襲擊者在襲擊後被殺。

以軍確認，部署在烏里夫的士兵“努力（……）制定襲擊恐怖分子房屋的計畫”。 兩名被指控的襲擊者，在毀壞住房之前採取行動對住房計畫的陳述。 以色列經常摧毀被指控襲擊以色列人的巴勒斯坦人的房屋。以色列政府為這項政策的勸阻作用辯護，但批評者譴責對流落街頭的家庭進行集體懲罰。

謀殺襲擊

利城鎮附近發生襲擊事件的前一天，以色列軍隊襲擊了約旦河西岸北部的傑林難民營，發生了激烈衝突，士兵們遭到了當地的強烈抵抗。

巴勒斯坦衛生部周三上午宣布，一名在襲擊中受傷的 15 歲女孩因傷重不治身亡，使襲擊中喪生的巴勒斯坦人人數達到 7 人，其中包括一名伊斯蘭聖戰戰士。

周一，伊斯蘭聖戰組織的另一名巴勒斯坦成員在西岸南部伯利恆附近被以色列士兵開槍打死。

不包括被佔領和吞併的東耶路撒冷，近三百萬巴勒斯坦人生活在約旦河西岸。大約 490,000 名以色列人還居住在聯合國認為根據國際法非法的定居點中。