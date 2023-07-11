以色列民眾堵路抗議司法動作

以色列

周一晚，司法改革的一項新措施即取消所謂的 "合理性 "條款，在議會一讀時獲得通過。議會以64票聯合執政議員全數贊成，56票反對黨議員全部反對的投票結果而通過。7月11日星期二是以色列新的抗議動員日。成千上萬的以色列民眾湧向全國高速公路發起圍堵示威。

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據本台駐耶路撒冷記者薩米-布哈利法報道稱，如果該法案在二讀和三讀之後最終通過，它將阻止最高法院審查政府決定的冠以"合理性"的議案。反對派認為這一措施"削弱了民主"。不過相反，以色列總理本雅明-內塔尼亞胡說，它反而"加強了"民主。

自今年年初以來，有關司法改革的爭論一直在持續。以色列處於分裂狀態，兩種國家理念相互對峙，分歧深刻。為什麼會這樣？請看以下是過去幾個月以色列局勢的司法爭議總結。

一方面，內塔尼亞胡總理及宗教和極右翼政黨聯盟決心改革司法系統。他們反覆強調 "這是必要的"。另一方是得到街頭支持的反對派。每周數十萬人上街，有時甚至每天都舉行示威遊行，以阻止這一有爭議的議案。

這是罕見的空前抗議，空前壓力。到3月份，局勢已經難以為繼。以色列國家處於停頓狀態。壓力下政府態度緩和，改革暫停。停頓、討論、聾子對話。結果一無所獲。後來，推動議會議案機器重新啟動。本周二上午，反對黨領袖亞伊爾-拉皮德（Yaïr Lapid）表示：“政府就像黑夜中的盜賊，用投票取消了對合理性條款監督。 ”他認為，這是一項 "不民主 "的措施。它削弱了最高法院，有利於一個夢想賦予自己全權的政府。

拉皮德說："示威遠遠還沒有結束。機場、高速公路、城鎮都有抗議......這是封鎖全國的一天。全國再次停下腳步，對這個改革說 "不"。

同樣的地點，同樣的口號，同樣的標語，已經揮舞了七個月。七十多歲的阿姆農堅定地示威。他認為，"政府想推行反民主的改革。但這不會成功"。這位退伍軍人信心十足，"到目前為止，還不是一部法律獲得最終通過。他們只是一讀通過了議案。人民不會在與政府的鬥爭中失敗，因為沒有人願意放棄自己的自由。而政府也知道自己的對手是誰。

聚集在以色列議會入口處的人群高呼 "恥辱"。利莫爾就在馬路對面的耶路撒冷希伯來大學任教。她穿過馬路加入了抗議集會。她堅持認為，這是一次必要的示威動員。她說："這場與政府的鬥爭是艱難的，但我們必須抗爭。這關乎捍衛以色列民主的本質。我們不能坐以待斃。我們都知道，再過兩周，政府就會有權禁止一切示威活動。因此，人民必須走上街頭，抗議眼下局勢的極端嚴重性。