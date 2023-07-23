以色列總理內塔尼亞胡被送往醫院接受緊急心臟手術

以色列/政治/中東

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日表示，他將前往醫院接受心臟起搏器的緊急治療，但他誓言將繼續推進其備受爭議的司法改革計畫。內塔尼亞胡在凌晨兩點發布的一份簡短的錄像聲明中說，上周他因脫水短暫住院後，總理辦公室給他安裝了一個監測裝置。

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內塔尼亞胡說，周六晚該設備上的警報器發出嗶嗶聲，這意味着他需要立即安裝心臟起搏器。他說：“我感覺很好，但我聽醫生的話”。總理辦公室在一份簡短的聲明中說，以色列領導人將被置於鎮靜狀態。推動以色列司法改革的重要幕後策畫者，司法部長萊文（Yariv Levin）將在執政聯盟部長們通過電話批准後，在手術期間替代總理的位置。

內塔尼亞胡的辦公室說，總理將在以色列沙巴醫院接受心臟起搏器，他上周也在那裡接受了治療。內塔尼亞胡說，他預計將於周日出院，並在就他的改革方案進行投票之前前往以色列議會。與此同時，他表示希望能與對手達成協議。

本月早些時候，內塔尼亞胡住院過夜，後來在植入心臟監測裝置後出院。醫生說，內塔尼亞胡的心臟“狀況良好”，並補充說，植入該裝置是“為了進行常規監測”。以色列中部沙巴醫療中心的醫生上周表示，內塔尼亞胡住院的正式原因是脫水，此前他曾在全家前往加利利海旅遊後暈倒。

自2016年以來，內塔尼亞胡的辦公室一直沒有提供有關其醫療健康狀況的年度更新報告。總理辦公室於2010年發布了一項協議，要求其提供總理健康狀況的年度報告，但該協議並未寫入以色列法律。

據美國國立衛生研究院稱，當患者的心臟跳動過慢，可能導致暈厥時，就會使用起搏器。它還可用於治療心力衰竭。通過向心臟發送電脈衝，起搏器可增加或維持患者正常的心跳節律，使心臟以正常的速度向身體泵血。

周六晚，數十萬人走上以色列全國各地的街頭，數千人遊行到耶路撒冷，並在以色列議會附近安營紮寨，預計周一的投票將批准全面司法改革的關鍵部分。100多名退休安全官員站出來支持日益壯大的預備役軍人隊伍，他們表示如果該計畫獲得通過將停止報到，這進一步加大了對以色列領導人的壓力。

內塔尼亞胡和他的極右翼盟友在上任幾天後的今年1月宣布了這項司法改革計畫。他們聲稱需要通過該計畫來遏制他們所說的非民選法官的過度權力。批評者稱，該計畫將破壞以色列的三權分立制衡體系，使其走上威權統治的道路。美國總統拜登（Joe Biden）敦促內塔尼亞胡停止該計畫，並尋求廣泛共識。

內塔尼亞胡發表講話時，數千名以色列人在耶路撒冷的主要公園紮營，從特拉維夫出發，完成了為期四天的遊行，呼籲反對司法改革。周六晚些時候，數十萬以色列人在特拉維夫和其他城市走上街頭，進行最後的示威，希望阻止司法改革。

在高達33度的高溫下，進入耶路撒冷的遊行隊伍將該城的主要入口變成了藍白相間的以色列國旗的海洋，遊行者完成了從特拉維夫出發的4天70公里徒步抗議的最後一站。隨着遊行的深入，遊行者從數百人增加到數千人，他們在耶路撒冷受到成群歡呼的抗議者的歡迎，然後在一排排白色小帳篷中安營紮寨。

擬議的全面司法改革招致了商界和醫學界領袖的嚴厲批評，以色列部隊中人數迅速增加的預備役軍人表示，如果計畫通過，他們將停止報到，這引發了人們對該國安全可能受到威脅的擔憂。據代表預備役士兵的抗議組織“戰火兄弟”稱，周六晚間又有1萬名預備役軍人宣布暫停執勤。

包括退役軍事指揮官、警察專員和情報機構負責人在內的100多名前高級安全主管也在周六加入了這些呼籲的行列，他們簽署了一封致內塔尼亞胡的信，指責他損害了以色列的軍事力量，並敦促他停止立法。

內塔尼亞胡在聲明中說，他將繼續尋求與反對者達成妥協。在廣泛的示威遊行之後，他於今年3月暫停了這一計畫，但在妥協談判破裂後，他又於上個月恢復了這一計畫。這項改革措施將限制以色列最高法院的監督權，防止法官以“不合理”為由推翻政府決定。

周一的投票將標誌着第一項重要立法獲得批准。全面司法改革還要求進行其他改革，以限制司法機構的權力，包括限制最高法院質疑議會決定的能力，以及改變法官的遴選方式。