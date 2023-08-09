美國與沙特正擬定協議，為沙特與以色列關係正常化鋪平道路

沙特/以色列/美國

據《華爾街日報》8月9日報導，美國官員稱，美國和沙特已就沙特承認以色列以換取對巴勒斯坦問題的讓步、美國的安全保證和民用核項目幫助的協議的大體輪廓達成一致。美國官員謹慎樂觀地表示，在未來9到12個月內，他們可以敲定將成為一代人中最重要的中東和平協議的更多細節。但美方官員警告說，面臨著巨大的困難。

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沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼2周前在吉達會見了美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），希望加快談判進程。談判代表們現在已開始討論具體細節，包括解決沙特提出的美國幫助該國發展民用核項目，並提供鋼鐵般的安全保證的要求。沙特還在尋求以色列作出重大讓步，以幫助推動巴勒斯坦建國。作為回報，美國正向沙特施壓，要求其限制與中國不斷發展的關係。一位美國高級官員說，“制定了一項工作計畫，以探索其中的要素，並測試可能的界限”。

據美國官員稱，華盛頓、利雅得和耶路撒冷都認識到，現在是努力促成協議的時候了，因此各方的努力不斷發展。拜登一直試圖削弱美國在中東的軍事存在，並在美方的有限支持下編織一個能夠應對伊朗威脅的地區安全聯盟。雖然美方官員稱，拜登尚未決定他願意付出的代價，但總統對該協議的關注反映了他的觀點，即美國必須繼續在中東扮演核心角色，以遏制伊朗、因入侵烏克蘭戰爭而孤立俄羅斯，並挫敗中國取代華盛頓在該地區利益的努力。

美國官員表示，作為美國對沙特作出重大讓步的交換條件，拜登政府正試圖獲得利雅得的保證，即沙特將在經濟和軍事上與中國保持距離。這些官員說，美國可能會要求沙特保證不允許中國在該國建立軍事基地——這個問題已經成為拜登政府和阿聯酋之間的一個特別痛點。

美國官員說，談判代表還可能要求限制沙特使用中國電信巨頭華為公司開發的技術，並保證利雅得將使用美元而非人民幣為石油銷售定價。預計美國還將尋求辦法結束因沙特一再減產而引發的油價爭執。

沙特王儲就其承諾向不同受眾發出了相互矛盾的信息。負責這一問題的美國官員說，穆罕默德·本·薩勒曼是在認真努力促成一項協議。但據沙特官員稱，王儲曾對助手說，他還沒準備好與以色列建立類似與阿聯酋的全面外交關係，後者已於2020年8月13日與以色列正式建立關係。

沙特官員說，穆罕默德·本·薩勒曼告訴他的顧問，他並不着急，尤其是以色列目前的強硬派聯合政府反對建立獨立的巴勒斯坦國。

華盛頓智庫、中東研究所負責政策的副總裁卡圖利斯（Brian Katulis）將這一努力比作登山者試圖連續攀登幾座珠穆朗瑪峰。卡圖裡斯說，“這是一個非常危險的境地。他們需要做4、5件事，以確保他們不會憑空消失或掉下山。對我來說，短期內這似乎不太可能，但誰知道呢？”

報導指，談判者面臨的一個主要障礙是以色列必須向巴勒斯坦人作出何種讓步才能換取與沙特建交。美國和沙特官員表示，以色列必須提出一個重要條件，以推動建立獨立巴勒斯坦國的努力。

以色列領導人在會談中淡化了巴勒斯坦問題的重要性。以色列總理內塔尼亞胡本周早些時候表示，這個問題在談判中出現的“比你們想象的要少得多”。他告訴彭博社，“這就像是一個複選框。你必須打勾才能說你正在這麼做”。據了解討論情況的人士稱，這個問題仍然是談判中最沒有進展的要點之一。

以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）說，談判代表尚未向以色列領導人提出具體想法。他說，“目前，我們甚至不知道從何談起”。哈內格比說：“他們仍在處理彼此間的基本問題。因此，顯然現在就討論這個問題還為時過早”。

沙特官員對不妥協、分裂且民眾支持率有限的巴勒斯坦領導人的耐心越來越少。但是，作為伊斯蘭教兩個最重要聖地的所在地，沙特正在尋求從以色列那裡獲得有意義的讓步，以抵禦伊朗和土耳其等對手指責利雅得粉碎巴勒斯坦獨立建國夢想的批評。巴勒斯坦問題對沙特和世界各地的活動家來說也仍然是一個令人振奮的問題。

內塔尼亞胡已明確表示，他只願意向巴勒斯坦人作出適度讓步，而即使是這些讓步也可能遭到其強硬派執政聯盟夥伴的反對，因為他們希望吞併以色列佔領的約旦河西岸巴勒斯坦土地。以色列官員還對沙特尋求發展核能項目表示擔憂，認為這將加速地區核軍備競賽，十分危險。雖然以色列不會公開承認這一點，但該國是中東地區唯一擁有核武器的國家，不希望看到其他國家也加入這個小俱樂部。

以色列官員擔心，美國對沙特民用核項目的支持可能會為利雅得發展核武器鋪平道路，而沙特王儲曾表示，如果伊朗首先發展核武器，他就會這樣做。哈內格比說，“完全相信”，“無論美國在這個問題上將作出什麼決定”，都會解決以色列的擔憂。

預計協議的細節還將面臨美國國會的審查，國會山的許多議員不願向穆罕默德·本·薩勒曼讓步。美國情報官員稱，這名沙特王儲曾在2018年為派遣殺手小組前往伊斯坦布爾殺害知名記者、《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）開綠燈。

美國國會議員已經對華府向沙特提供條約約束下的安保保證，即一旦沙特遭到攻擊，美國將保護沙特的前景表示擔憂，而這一保證需要參議院的批准。即使是不需要國會明確支持的較小的安全保證，也可能在華盛頓遇到阻力。

一些議員反對擴大對沙特軍售的言論，拜登在2021年上任時曾對相關軍售加以限制，以抗議沙特在也門使用美製武器。

如果美國能通過談判達成沙特、以色列、巴勒斯坦和國會領導人都能接受的一攬子協議，拜登政府就希望全球支持這一改變歷史的協議的壓力，能促使以色列反對黨與內塔尼亞胡聯手支持協議，而這是他們迄今為止一直拒絕考慮的。