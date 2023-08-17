伊沙恢復邦交後 伊朗外長首訪利雅得

中東，外交

據伊朗官方媒體報道，伊朗外交部長侯賽因·阿米爾·阿卜杜拉希揚周四（8月17日）抵達利雅得，開始兩國恢復外交關係以來對沙特的首次正式訪問，這是七年來首位伊朗外長訪問沙特。

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分屬什葉和遜尼不同教派的伊朗和沙特2016年因抗議者襲擊沙特駐德黑蘭大使館而斷交，抗議者是回應沙特處決一名什葉派神職人員。在中國斡旋下，今年3月10日中東這兩個敵對大國達成協議，啟動恢復外交關係。

據伊朗法爾斯通訊社報道，阿米爾-阿卜杜拉希安周四在機場受到沙特副外長的迎接，在此次為期一天訪問中，他預計將會見沙特外長以及其他高級官員。報道引述消息人士透露，伊朗新任駐沙特大使阿里雷紮·埃納亞提陪同其此次首訪。

伊朗國家電視台 Irib 周四早些時候表示，這次訪問雙方將重點討論“雙邊關係、地區和國際問題”。

在兩國協議恢復邦交後，伊朗6月6日已重新開設駐利雅得大使館， 6月中旬，沙特外交大臣費薩爾·本·法爾漢親王訪問了德黑蘭，這是沙特外長17年來首次對伊朗進行訪問。

而沙特駐伊朗大使館在八月初也重新開放。此外，據伊朗官方媒體周三的報道，伊朗與沙特恢復邦交後，兩國軍事官員在莫斯科出席安全會議期間首次會面。

伊朗8月9日曾表示沙特駐德黑蘭大使館已開始運作，但利雅得並未給予證實。

伊朗和沙特兩個中東大國此前一直保持着敵意，表現在在地區問題上經常採取相反立場。自三月關係解凍以來，沙特與伊朗的盟友敘利亞也重新建立聯繫，並加強了在也門的和平努力；在伊朗方面，德黑蘭近幾個月來加強了外交活動，並試圖與其他阿拉伯國家建立更密切的關係，以減少孤立並促進其經濟。