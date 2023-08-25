沙特要建核電站 或以稱采中國競標向美國施壓

沙特/中國/美國/核電站

據沙特知情官員稱，沙特正考慮中國對該國核電站項目的承建競標。此舉旨在向拜登政府施壓，迫使其在美國幫助沙特發展核能項目的條件上做出讓步。

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據華爾街日報今天報道，沙特考慮中國對其核電站的承建競標，藉此向美國施壓，而沙特正在尋求美國幫助發展民用核項目。

美國已表示，對沙特的核項目援助前提是沙特同意不在境內進行鈾濃縮活動或開採鈾礦。

中國並不尋求對沙特開出這些防擴散條件。中國已在設法加強在中東的影響力，這令華盛頓方面感到不安。

沙特已要求美國幫助其發展一個民用核項目，將此作為一項潛在協議的一部分。該協議將涉及沙特與以色列外交關係正常化。目前利雅得方面不承認以色列。

在此類協議中，沙特還將要求美國為其提供安全保障。

以色列以及華盛頓的一些官員和議員擔心沙特發展核能項目的目標可能為利雅得方面發展核武器鋪平道路。

上述官員表示，國有企業中國核工業集團公司(China National Nuclear Corp., 簡稱：中核集團)已投標在沙特東部省建造一座核電站，地點靠近沙特與卡塔爾和阿聯酋的邊境。

沙特官員承認，與中國探討此事是促使拜登政府在防擴散要求上作出妥協的一種方式。

沙特官員表示，他們傾向於聘請韓國電力(Korea Electric Power, 015760.SE)來建造該核電站的反應堆，並吸收美國的運營專長，但不願接受華盛頓一般而言會提出的防擴散要求。

沙特官員稱，如果與美國的談判最終失敗，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)準備很快與中核集團合作。卡內基國際和平研究院(Carnegie Endowment for International Peace)專門研究中東能源問題的非常駐研究員Justin Dargin說，中國很可能不會提出同樣的防擴散要求，從而成為對沙特更有利的合作夥伴。

中國外交部表示，中國將在嚴格遵守國際防擴散義務的前提下，繼續與沙特在民用核能領域開展合作。

華爾街日報說，對於曾經堅定地站在美國陣營的沙特王國來說，繼續推進中方的競標將標誌着該國在地緣政治方面又一次轉向中國。

為其他國家建造反應堆在本質上具有地緣政治意義，因為它將參與其中的國家與高昂的長期合同緊密聯繫在一起。中核集團前董事長孫勤曾將此類交易比作百年婚姻，從最初的討論到簽署協議，再到核電站的建設、維護和退役都非常耗時。

中國是沙特最大的石油買家和最大的貿易夥伴，北京方面今年促成了沙特和伊朗關係正常化的協議。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)曾報道，中國幫助利雅得建造自己的彈道導彈，並幫助沙特建造從鈾礦石中提取鈾黃餅的設施——這是濃縮鈾的第一步。沙特政府表示正與中國合作勘探鈾礦，但《華爾街日報》披露的信息引起了美國和其盟友官員的擔憂，他們認為利雅得方面仍保留着發展核武器的選項。

能源情報公司Energy Intelligence的Philip Chaffee稱，即使中國贏下項目的希望不大，但如果沙特想“催促華盛頓決策者”，以加快解決韓國電力與西屋電氣公司(Westinghouse Electric)之間的問題，或者便於在與以色列的交易上討價還價，沙特仍可能將中核集團作為一個選項。

不過沙特官員表示，沙特也是美國武器的最大買家，並希望繼續牢牢處在美國的安全保護傘下。就美沙以關係達成廣泛協議將鞏固這位沙特王儲在地緣政治方面的地位。

美國官員對於沙特就其核計畫與中國接觸幾乎沒有表示任何擔憂，不過他們已施壓利雅得方面限制與中國的軍事合作。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%B2%99%E7%89%B9%E8%80%83%E8%99%91%E8%AE%A9%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%BF%E5%BB%BA%E6%A0%B8%E7%94%B5%E7%AB%99%E9%A1%B9%E7%9B%AE-65fbf0c1