以色列人反對當局司法改革 周末大示威

以色列

在以色列，反對司法改革的運動有增無減。8 月 26 日星期六，司法改革計畫的反對者在各大城市、橋樑和十字路口集會，這已經是他們連續第 34 周在星期六晚上這樣做了。甚至在耶路撒冷的以色列總統官邸前也舉行了抗議活動。昨天晚上抗議活動還涉及其他議題，尤其是對巴勒斯坦領土的佔領。

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以色列民眾反對司法改革和內塔尼亞胡政府的示威動員仍在繼續。據本台駐耶路撒冷記者米歇爾-保羅報道，數以萬名示威者聚集在全國各地，繼續抗議司法改革。

但在本周，他們還抗議政府對阿拉伯社會內部暴力的放任態度，以及極右翼部長伊塔馬爾-本-格維爾（Itamar Ben Gvir）關於猶太人的安全優先於阿拉伯人的行動自由的言論。

Tomer 帶着一群朋友專門來抗議這些言論：“甚至在極右翼部長伊塔馬爾-本-格維爾發表可怕的種族主義言論之前，我們就認為他在煽動恐怖主義。他們的水平太低了，甚至承認對巴勒斯坦人存在可怕的歧視。而他們卻毫不在乎此種言論！”

示威者還抗議內塔尼亞胡總理對他的這樣的部長的支持。對於支持巴勒斯坦的活動家米哈來說，趨勢是顯而易見的：“這證明了民主和佔領是不能並存的。當存在佔領，右翼總是會加強。我們對此無能為力。我們現在可以看到，種族主義已經進入了政府。種族主義現在變得合法了。這是一個新現象，而這一切都是緣由於佔領。”

以色列抗議者計畫在未來幾天舉行更多的示威活動，其中一些活動將在約旦河西岸定居點的部長住宅門前舉行。