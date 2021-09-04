中鋒喬丹可望落腳湖人 阿德雷奇將回歸籃網

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（法新社洛杉磯3日電） 據多家媒體今天報導，原效力美國職籃NBA布魯克林籃網的中鋒喬丹被交易至底特律活塞，活塞則買斷他的合約，替喬丹落腳洛杉磯湖人排除障礙。

美國體育新聞頻道ESPN率先報導籃網與活塞這筆交易，於此同時美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）則指出，完成讓渡程序，喬丹（DeAndre Jordan）即可與湖人簽訂價值260萬美元（約新台幣7180萬元）的一年約。

至於喬丹的老東家籃網在這筆交易中，將獲得中鋒歐卡佛（Jahlil Okafor）與前鋒頓波雅（Sekou Doumbouya）兩人加盟，而活塞則獲得578萬美元，以及2022、2024、2025與2027年的次輪選秀權。

活塞買斷喬登合約當中還剩餘的2年及薪資2000萬美元，使得這位征戰NBA已13年的老將成為自由球員。

喬丹現年33歲，2017年效力洛杉磯快艇期間曾入選全明星隊，總計生涯共出賽932場，平均得分9.4、抓10.6個籃板與1.6個阻攻，並先後效力4個球隊，分別是2008至2018年快艇、2018至2019年球季在達拉斯獨行俠、2019年紐約尼克，以及2019至2021年籃網。

此外，曾經7度入選全明星的NBA前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）則是與籃網簽一年價值260萬美元的合約。阿德雷奇5個月前因心律不整宣布退休。

ESPN報導說，阿德雷奇發表聲明：「我4月間退休，我認為這是基於當時個人健康因素，所做的最明智預防決定。」

他說：「但經過幾位頂尖醫師的進一步檢查及評估，我和籃網隊確信，我已經完全康復，能夠回到NBA競爭激烈的環境中。我喜歡在布魯克林度過的短暫時光，很高興能重新加入球隊，爭奪總冠軍。」

總計阿德雷奇曾在NBA征戰15個球季，先後效力波特蘭拓荒者（2006至2015年）、聖安東尼奧馬刺（2015至2021年）與籃網，生涯共出賽1092場，其中985場是先發，平均每場得分19.4、抓8.2個籃板與1.1個阻攻。

去年春季他在籃網只打了5場球都是先發，平均得12.8分、抓4.8個籃板。

除了阿德雷奇，籃網本周另網羅原本是丹佛金塊的前鋒米爾塞普（Paul Millsap），還有球星杜蘭特（Kevin Durant）與葛里芬（Blake Griffin）也將回歸，加上送走喬登後，換來歐卡佛與頓波雅，陣容更完整。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP