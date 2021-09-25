丹麥克里斯欽自由城 26日迎50周年

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（法新社哥本哈根25日電） 丹麥克里斯欽自由城是無政府主義者、嬉皮和藝術家的避難所，明天將迎來50歲生日，儘管未完全避免現代性與資本主義侵蝕，仍無損其自由自在的靈魂。

克里斯欽自由城（Fristaden Christiania）坐落在哥本哈根市中心，有些人視之為一個進步的社會實驗，另有些人則將之視為一個毒品窩。

1971年9月26日，一群帶着吉他的嬉皮將哥本哈根市中心一處廢棄軍營畫地自居，掛起「自由旗」，並以城市的一部分作為新家，命名為「克里斯欽自由城」。

他們希望建立一個以和平與愛為原則的另類社會，過着集體決策的生活，不受丹麥法律規範。

軟性毒品免費供應，而在這裡，改造舊物、回收使用與分享都比購買新品更受青睞。

1970年代搬到這片34公頃大化外之地的黎克（Ole Lykke）說，這是一個「既屬於所有人，也不屬於任何人」的社區。

這些原則至今仍根深蒂固，但該地區在許多方面已經發生變化：遊客在鵝卵石道路穿梭，一度飽受詬病的市場經濟如火如荼發展。

也許最重要的是，這個空間已不再是無主地。居民在 2012年從丹麥購買部分土地後，成為合法的土地所有者。

現在這裡約有900人居住，許多為藝術家和社運人士，餐廳、咖啡館與商店林立，成為每年約50萬遊客造訪的熱門景點。

75歲的黎克微笑說：「這個地方更『正常』了。」身形高挑、一頭凌亂銀髮的他熱情地宣傳克里斯欽，以及其獨立性和繁榮的文化場景。

當地居民取得數百萬歐元銀行貸款才能購入土地，現在克里斯欽是透過基金會獨立運營。當地也僱用約40人從事收垃圾和日托等工作。

克里斯欽是個文化重鎮，在疫情流行前，每周都會舉辦近20場音樂會，劇院座無虛席，但也飽受作為毒品中心的名聲所困擾。

儘管克里斯欽一部分地區寧靜且綠意盎然，幾乎沒有建築物，但有些地區熙熙攘攘，有郵局、小型市場、醫療院所，以及臭名昭着的毒品市場－普舍爾街（Pusher Street）。

黎克說：「我們大多數人都希望擺脫它。但只要（使用大麻）被禁止，只要丹麥不想將其除罪化或合法化，我們就會遇到這個問題。」

儘管大麻在丹麥仍是非法，但在這裡只要不要過度吸食大麻和大麻的濃縮製品哈希（hash）等軟性毒品是可以容忍的。

但自2020年初以來，哥本哈根警方已在這裡查獲超過1公噸大麻與逾100萬歐元（約新台幣3250萬元）。

34歲的攝影師艾尼蒙（Anemone）說：「有時我不會告訴人們我住在這裡，因為你會受到評斷。例如『你一定有吸食大麻，你一定有抽菸』。」

但對其他人來說，克里斯欽悠閑自在的本質是其中一個吸引力。

前來參觀的捷克教師米爾卡（Mirka）笑着說：「這和我所認知的不一樣，我真的很想親眼看看。」

© 2021 AFP