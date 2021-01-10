丹麥民眾示威反防疫限制 9人被捕

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（法新社哥本哈根9日電） 丹麥警方與媒體表示，包括首都哥本哈根等2座城市今天有民眾舉行示威活動，抗議2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施，期間出現暴力行為，共有9人被捕。

媒體引述警方說法報導，哥本哈根（Copenhagen）聚集了200至250人；丹麥北部阿爾堡（Aalborg）另聚集了數十人。

這些示威是由一個自稱Men in Black的團體主辦，目的在反對防疫限制措施。

根據媒體報導，抗議者高喊：「讓丹麥自由，我們受夠了。」

從電視畫面與社群媒體上的影片可以看到，身着鎮暴裝的員警在哥本哈根與抗議者爆發衝突，抗議者燃放煙火併扔擲瓶子。

哥本哈根共有4人被捕，其中兩人是因為對員警施暴，1人違反了煙火守則，還有1人不遵守員警指示。在阿爾堡被捕的5人全都是因為違反煙火守則。

丹麥自去年12月中起實施部分封城，但為因應病例增加，以及據信更具傳染力的變種病毒構成威脅，丹麥5日宣布採行更嚴格的防疫措施。

除了既有的在家工作，還有關閉學校、酒吧、餐廳與多數店家等措施之外，當局也把群聚人數上限從10人降至5人以下，並把社交距離從1公尺增加至2公尺。

丹麥8日下令，外國人若無過去24小時內陰性篩檢結果，將不得入境。

當局也建議民眾不要出國旅行，同時宣布航空公司必須確保飛往丹麥的航班上所有乘客都有陰性證明，才能夠着陸。

© 2021 AFP