丹麥男同伴侶連署破門檻 盼兩男可享共有親權

（法新社哥本哈根10日電） 丹麥兩名男同志透過代孕喜獲一女，但其中一人因與孩子沒有血緣關係，不能和伴侶享有同等親權。一項聲援他們的連署請願今天累計逾7萬人支持，已達國會必須審議的5萬人連署門檻。

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這項請願於本月7日提出，內容呼籲當局新增「共同父子關係」的新身分概念，賦予孩子及其非親生父親法定權利和義務，例如親權和繼承權。

截至今天下午，已有超過7萬3000人連署支持，顯見這項請願在短時間內就獲得許多人相挺。

丹麥憲法規定，所有獲得5萬人以上連署支持的公共倡議，國會就必須處理。

發起連署的朱利爾森（Soren Kristensen Juliussen）告訴法新社：「目前雙親身分可由一男一女或兩名女性共有，卻不適用於兩名男性，顯然有欠公允。」

朱利爾森和丈夫去年11月透過代孕喜獲愛女查莉（Charlie）。由於查莉的生父是朱利爾森的丈夫，朱利爾森對查莉並無法定親權，這意味着他無權帶查莉去看醫生，也不能替她報名幼稚園。

朱利爾森正以「社會性雙親」的身分休陪產假，他打算依據丹麥法律，在兩年半後領養查莉；他說：「我有信心會出現轉變。」所謂「社會性雙親」是指並非孩子親生父母或領養父母、但實際照料孩子的人，這些人也有權請陪產假。

朱利爾森還說：「我們希望成為丹麥同志權利先鋒。」

丹麥1989年成為全球第一個允許同性戀者締結民事伴侶關係的國家。

© 2022 AFP