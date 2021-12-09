丹麥疫情升溫 總理籲在家工作限制夜生活

（法新社哥本哈根8日電） 丹麥總理佛瑞德里克森今天表示，丹麥將關閉學校、限制夜生活，並敦促民眾在家工作，以遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例攀升。

廣告 繼續瀏覽後續

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）說，當局將把學校耶誕假期前後「加長數日」，原本假期從12月17日到明年1月3日，現在拉長到12月15日到明年1月5日。

佛瑞德里克森又說：「這項計畫不是為了延長停課時間。我們知道上學對小孩的身心健康有多麼重要。」

自10日起，酒吧與餐廳應在午夜12時關門，且禁止在午夜12時過後販賣酒類。

佛瑞德里克森建議民眾在家上班。她說：「我知道對許多人而言，再度在家上班將不受歡迎…但現在，這是必要之舉。」

丹麥國家血清研究所（State Serum Institute）所長烏魯姆（Henrik Ullum）說，疫情「極為嚴峻」。他說，Omicron新變異株出現，讓疫情「變得很棘手…病毒迅速散布到全球各地」。

丹麥今天通報，過去24小時新增6629起確診病例，比去年12月創下單日新增紀錄還多出至少2000例。

丹麥11月22日通報Omicron本土首例後，確診病例累計達577例。

根據法新社統計，人口約580萬人的丹麥，自疫情爆發以來已有2986人染疫不治。

© 2021 AFP