丹麥警告境內外國間諜活動增加 點名中俄伊朗

（法新社哥本哈根13日電） 丹麥安全情報局今天發布報告警告，外國在其境內刺探情報的威脅升高，且主要來自俄羅斯、中國和伊朗，間諜活動涵蓋地點還包括各強權國家爭奪資源和航道的北極地區。

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丹麥安全情報局（Danish Security and Intelligence Service，PET）前軍事情報部門首長芬森（Lars Findsen）2021年12月才因被控泄露「高度機密」資訊給媒體，而遭到逮捕，目前仍在羈押中。

丹麥安全情報局在伴隨報告的聲明中表示：「數個國家正積極對丹麥進行刺探情報活動，近年來間諜威脅已升高。」

「這些活動包括諜報、影響力作戰、騷擾、試圖非法取得產品、技術和知識，以及在一些特殊案例中直接試圖暗殺。」

丹麥安全情報局反情報部門主管恩利克森（Anders Henriksen）另告訴丹麥「政治報」（Politiken），中國格外「想盡辦法要得到獲取尖端科技和知識的管道」。

報告指出，中國、俄羅斯、伊朗等等國家的情治單位，嘗試接觸丹麥的學生、研究人員和企業，以獲取丹麥的科技與研究相關資訊。

「政治報」2021年夏天披露，至少有30名丹麥研究人員加入中國引進海外高階人才的「千人計畫」。

恩利克森在報告中說：「丹麥、格陵蘭（Greenland）和法羅群島（Faroe Islands）受到的外國情報活動威脅，近幾年已升高。」

格陵蘭和法羅群島是丹麥王國自治屬地，也是北極會議（Arctic Council）論壇的成員，但它們的外交和安全事務大多由哥本哈根處理。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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