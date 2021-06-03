丹麥通過新法 將庇護申請者送到歐洲以外地區

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（法新社哥本哈根3日電） 丹麥國會今天無視非政府組織和聯合國的呼籲，通過一項法案，讓丹麥得以將尋求庇護者重新安置在歐洲以外的國家。非政府組織和聯合國憂心此舉將損及難民的權利。

丹麥國會今天以70票贊成，24票反對，通過這項法案。此舉顯然背離了歐洲聯盟（EU）整頓歐洲殘破不堪的移民和庇護規定的努力，歐盟內部對此議題立場嚴重分歧。

新法允許丹麥將抵達境內的難民送到夥伴國家的庇護中心，等候庇護申請的審核，這個夥伴國家可能在歐洲以外的地區。

執政的社民黨移民議題發言人史托克蘭（RasmusStoklund）今天稍早告訴丹麥廣播公司（DR）：「如果你在丹麥申請庇護，你要知道，你會被送到一個歐洲以外的國家。因此，我們希望人們會停止在丹麥申請庇護。」

丹麥是歐洲移民政策最嚴格的國家之一，這個富裕的北歐國家今天通過立法，在歐洲以外地區開設庇護中心，一旦庇護審核通過，申請者將會被賦予居住在庇護中心所在國的權利。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社民黨（Social Democratic Party）主張反移民，這次採取的新舉措目的是全面遏止移民進入丹麥。

尋求庇護者實際上必須親自在丹麥邊界提出申請，然後在等候申請審查的同時，被以飛機送到歐洲以外的庇護中心。

如果庇護申請獲准，申請者取得難民身分，就會被賦予居住在庇護中心所在國的權利。

儘管部分左翼政黨傳出反對聲浪，但在包括極右派在內的多數議員支持下，國會今天通過這項法案。

丹麥通常以全世界最快樂的國家之一為人所知，但近幾年來，丹麥一再以反移民政策登上新聞頭條，包括官方設下「零難民」的目標，並認為現在敘利亞的部分地區是安全的，而撤銷敘利亞難民的居留許可，以及修訂貧民窟法，以減少「非西方」居民的人數。

© 2021 AFP