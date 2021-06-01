丹麥重新考慮採用嬌生和AZ疫苗

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（法新社哥本哈根31日電） 丹麥政府因難以如期實施2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗接種計畫，今天指示衛生機關重新考量先前不採用嬌生集團疫苗和阿斯特捷利康疫苗的決定。

數周前，丹麥考慮到一些接種者身上出現罕見的嚴重血栓案例，決定不使用這兩款疫苗。當局是在4月中旬把阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗排除在全國接種計畫之外，隨後於5月初排除嬌生疫苗（Johnson & Johnson）。

當局的理由不僅是出於健康疑慮，也是因為疫情看起來已受控制，且其他獲准疫苗的供應量似乎也充足，即輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，以及莫德納（Moderna）疫苗。

但丹麥目前難以取得莫德納的貨源，為了在今年9月之前替所有國民施打疫苗，只好修訂計畫。

丹麥的疫苗計畫進度目前已落後約兩周。

丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）接受國營的丹麥廣播公司（DR）訪問時說，在這種情況下，政府指示衛生機關重新考量。

丹麥是第一個決定不在國家主導的疫苗計畫中採用嬌生和AZ疫苗的歐洲國家，但已於5月20日放寬限制，允許自願者接種這兩款疫苗。

© 2021 AFP