主將高掛免戰牌 勇士不敵暴龍終止3連勝

（法新社洛杉磯18日電） 美國職籃NBA多倫多暴龍今天以119比100輕取人手不足的金州勇士，暴龍範佛利特（Fred VanVleet）以攻下27分、12助攻居首功，巴恩斯（Scottie Barnes）也貢獻21分。

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勇士有幾名頂尖球員沒有上場，包括當家球星柯瑞（Stephen Curry）和葛林（Draymond Green），他們雖參加勇士這一波客場之旅，但沒有前往加拿大對決暴龍，因此勇士在三連勝後吞敗。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）選擇在10日打敗波士頓塞爾蒂克後將他們送回家，而不是讓他們冒着感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的風險出賽，還可能不得不在加拿大隔離。傷兵名單中的伊戈達拉（Andre Iguodala）等3人也被送回加州。

勇士這一波為期8天的客場之旅，在第5場對上暴龍的比賽只剩9名球員可以上場。

暴龍自9日對芝加哥公牛之戰因疫情延後以來，今天是首度上場比賽。

暴龍也在開賽前一個小時失去兩名關鍵球員。前鋒西雅坎（Pascal Siakam）和後衛班頓（Dalano Banton）都因COVID-19健康與安全協議無法上場。

勇士新秀庫明加（Jonathan Kuminga）在NBA首度先發，他攻下全隊最高、也是賽季個人最佳的26分。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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