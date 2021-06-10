主導疫後復蘇、強化邦誼 英美將簽新大西洋憲章

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（法新社倫敦9日電） 英國首相強生和美國總統拜登今將針對目的在主導全球疫情復蘇和鞏固英美邦誼的新版「大西洋憲章」（Atlantic Charter）達成共識。 新大西洋憲章簽訂之際，適逢拜登進行任內首度海外出訪行程，這也是強生和拜登首度舉行面對面會談。

新大西洋憲章仿效英國前首相邱吉爾和前美國總統羅斯福於1941年簽署的「大西洋憲章」（Atlantic Charter），該憲章透過促進民主、自由貿易和機會來形塑戰後世界秩序。

根據強生辦公室，2021年的新憲章將涵蓋全球防禦及安全、冠狀病毒疫情災後重建、遏止氣候變遷等。

強生會談前發表評論指出，倫敦當局與華府緊密合作對於世界穩定與繁榮的未來至關重要。

強生還說：「拜登總統與我今天將達成的共識深植在我們共同的價值與願景中，將為永續全球復蘇奠定基礎。8年前，美國總統和英國首相團結一致承諾一個更好的未來，今天我們也會這樣做。」

強生和拜登明天下午將在英格蘭西南部康瓦爾郡（Cornwall）會面，隨後世界最富裕經濟體領袖將齊聚一堂出席周末的高峰會。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP