乏味化身零魅力 「機器人」蕭茲實幹精神掌德國

（法新社柏林5日電） 社會民主黨員蕭茲嚴肅乏味、一板一眼的形象不甚討喜，但正因這種實幹形象讓人安心，今年大選他才得以谷底翻身，從完全不被看好到打動選民，一舉登上大位。

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63歲的蕭茲（Olaf Scholz）將接替執政16年後退出政壇的梅克爾，成為德國下屆總理。這位社會民主黨（SPD）人初投入選戰時民調谷底徘徊，低迷到許多人認為他連一丁點機會都沒，不被看好的程度，甚至連本官方傳記都沒有。

但蕭茲跌破眼鏡地交出漂亮成績單，打着最能延續梅克爾政治遺緒的候選人之姿，擊敗梅克爾的保守派。選戰期間，蕭茲甚至複製梅克爾出名的「菱形」（rhombus）手勢（兩手的拇指與食指相抵，呈現菱形），現身雜誌封面。

與對手不同，蕭茲選戰期間沒犯下難堪的錯誤，一句「蕭茲會解決」（Scholz will sort it）口號響亮，一時間民調急起直追，吃苦耐勞、安靜的馱馬形象深入人心。

選後，蕭茲和綠黨（Greens）以及自由民主黨（FDP）籌組聯盟，斡旋的時間也比預期短。

一度被「明鏡周刊」（Der Spiegel）形容為「政壇乏味化身」的蕭茲，1970年代投身政治後，一步步慢慢爬上權力巔峰。

出生於北部城市奧斯納布呂克（Osnabrueck）的他，1975年加入社會民主黨青年團，常一襲毛衣、一頭凌亂長發，現身和平示威場子。

1980年代，蕭茲當上社民黨青年團副主席，因為被認為太過左傾沒成為主席，不過他後來立場修正為較中間的路線。

他大學主修法律，1985年自立門戶，成立以勞工事務為主的事務所。1988年當選國會議員，此時頭髮已比初出茅廬時少了許多。

2002至2004年間，蕭茲擔任社民黨秘書長，因為總不厭其煩，以千篇一律的答案捍衛時任總理施若德（Gerhard Schroeder）不得民心的勞工改革，而有「機器人蕭茲」（Scholzomat）稱號。

蕭茲最近接受「多采畫報」（Bunte）訪問時坦承，「機器人蕭茲」這個「形容不完全錯誤」，「我總被問一樣的問題，我也總報以一樣的答案」，但他說，他「其實比大家想像的還常笑」。

蕭茲在梅克爾2007至2009年第一任聯合政府期間擔任勞工部長，在財政危機之際，藉由說服企業刪減工時，由政府資助不足薪資，避免了大量解僱。最近冠狀病毒疫情期間，這個政策也獲採用。

2011至2018年漢堡市長任內，蕭茲斥巨資改建「易北愛樂廳」（Elbphilharmonie）引發爭議，但對座右銘是「我只能分配我所擁有的」蕭茲而言，漢堡市財政健全，這些開銷沒什麼不合理。

財政部長任內的蕭茲也波瀾不斷，除了歷經德國支付服務商Wirecard假帳風波，下屬機關反洗錢機構金融情報局（FIU）也因沒向相關單位回報可能的不法行為遭到調查，但他都以冷靜作風度過危機，讓他深獲同僚讚許，其中包括形容蕭茲為「堅強領袖」的自由民主黨黨魁林德納（hristian Lindner）。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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