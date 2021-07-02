二刀流大谷翔平 MLB明星賽將任美聯先發DH

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（法新社洛杉磯1日電） MLB明星賽的先發名單在球迷票選後出爐，天使日籍「二刀流」好手大谷翔平將以美聯先髮指定打擊（DH）的身份出賽。

美國職棒大聯盟MLB明星賽7月13日將在丹佛進行，洛杉磯天使的大谷翔平獲選為美國聯盟的先髮指定打擊。塔提斯（Fernando Tatis Jr.）將成為國家聯盟的先發游擊手，是繼1998年的格溫（Tony Gwynn）之後，再次有獲選為明星賽先發的聖地牙哥教士球員。

這是目前轟出全MLB最多28支全壘打的大谷翔平，和已揮出26轟的塔提斯，首次入選明星賽先發。其他首次成為明星賽先發者，還包括同有26轟的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），他是多倫多藍鳥這次3名入選先發的球員之一，將任美聯先發一壘手。

天使受傷的明星球員楚勞特（Mike Trout）在美聯外野獲得一席先發的位置，這是他生涯第9次入選，但他因傷無法出賽，實際先發將被其他人取代。

轉戰聖路易紅雀的亞瑞納多（Nolan Arenado）這次是第6次獲選，他將回到前東家科羅拉多洛磯的主場打明星賽。

堪薩斯皇家的培瑞斯（Salvador Perez）、舊金山巨人的波希（Buster Posey ）分別是美聯、國聯的先發捕手，兩人都是第7次獲選。

上季國聯年度MVP、亞特蘭大勇士的弗利曼（Freddie Freeman）將是國聯先發一壘手，這是他第5次獲選。匹茲堡海盜的佛瑞澤（Adam Frazier）將是國聯先發二壘手，這是他生涯首度獲選，也是海盜隊繼1967 年馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）後再次有選手入選明星賽先發。

國聯先發外野陣容有第2次獲選的勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），以及辛辛那提紅人的卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos ）、溫克（Jesse Winker），兩人都是首次入選，其中溫克更是擠掉洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts），成為最後一名國聯先發外野手。

美聯先發外野手有第3次獲選的紐約洋基賈吉（Aaron Judge），以及藍鳥耶南德茲（Teoscar Hernandez），他是以些微差距擊敗明尼蘇達雙城巴克斯頓（Byron Buxton）首次入選。

美聯先發內野手，還有二壘的藍鳥球員希米恩（Marcus Semien）、游擊的波士頓紅襪選手柏格茨（Xander Bogaerts）、紅襪三壘手德佛斯（Rafael Devers），其中柏格茨是3度獲選，德佛斯、希米恩則是首度入選。

明星賽雙方的替補選手則將在4日公布。

© 2021 AFP