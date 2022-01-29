五角大廈：俄一旦入侵烏克蘭 恐釀慘重傷亡

（法新社華盛頓28日電） 美國五角大廈高層今天說，俄羅斯在烏克蘭邊界集結大批兵力，一旦有進攻行動，後果將非常「可怕」，並導致重大傷亡，但說仍有時間透過外交途徑避免戰爭。

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美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在五角大廈記者會中表示，從俄國已部署好的各種武力陣勢來看，一旦進攻烏克蘭，所有兵力交陳下，規模將會很大、非常大，勢必導致重大傷亡。

在密利一旁的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，烏克蘭衝突仍可避免，儘管俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已在俄烏邊界陳兵逾10萬人。 奧斯汀表示，衝突不是無可避免，仍有外交解決的時間和空間。 他說：「蒲亭先生也可做對的事」，又說「沒有理由讓情勢演至衝突，他可選擇降低緊張情勢。他可下令移走部隊。」

能避免開戰的外交折衝至今未見突破跡象，這兩位五角大廈高層在沉默多時之後，今天終就近日東歐緊張情勢發表看法。

他們表示，俄羅斯繼續向烏克蘭增兵，攻擊單位的範圍與量能涵蓋了裝甲兵、空軍、海軍、飛彈，以及網攻和政治操作。

密利說，一旦戰事大規模、大範圍爆發，這是有可能的，民眾將普遍遭殃。他並指俄國本身也會嘗到苦果。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

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