五角大廈：小批烏軍在美學操作彈簧刀無人機

（法新社華盛頓6日電） 美國提供烏克蘭致命的「彈簧刀」（Switchblade）無人機協助抗俄，五角大廈官員今天表示，現在有「一小批」烏國士兵正在美國受訓學習如何操作。

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五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，有「非常小批」的烏克蘭士兵在俄羅斯入侵之前就來到美國，「我們趁着他們還在美國時，讓他們接受數天的彈簧刀無人機操作訓練，這樣他們回去…就可以訓練烏克蘭軍隊其他人」。

柯比表示，這100架彈簧刀無人機已送至烏克蘭，為烏軍對抗俄軍增加戰力。

「那些無人機本周稍早已經送抵，如果已經送到了，很快就會交到烏克蘭手上。」

美國總統拜登3月16日宣布，除了已經運送給烏克蘭的武器彈藥，美國也將開始提供彈簧刀無人機。

美國媒體報導，不同於外界熟悉的美軍大型無人機執行完任務之後需要返航，這款戰術性小型無人機輕巧、精準，有彈簧刀之稱，加上是以直接撞擊目標的方式引爆小型彈頭，又稱為神風無人機。

彈簧刀無人機的外型有如一枚迫擊炮彈，自地面的炮筒發射之後，能在空中飛行30分鐘，地面的操作人員透過即時的全球衛星定位系統（GPS）導航操作，以俯衝轟炸的方式攻擊目標。

此外，美國昨天也宣布再對烏克蘭提供1億美元的軍事援助。

© 2022 AFP