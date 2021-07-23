五角大廈：撤軍將完成 空襲助阿富汗擊退塔利班

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（法新社華盛頓22日電） 國際聯軍即將完成從阿富汗撤軍之際，美國國防部今天表示，美國最近執行多起空襲任務，協助阿富汗政府軍擊退民兵組織塔利班（Taliban）進攻。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）提到阿富汗政府軍時表示：「最近幾天，我們發動空襲支援阿富汗國防軍和安全部隊（ANDSF）。」

他在記者會中說：「我們持續...執行空襲任務來支援ANDSF。」又說，空襲行動由美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）授權執行。

柯比說他不能提供這次空襲細節，但重申國防部長奧斯汀（ Lloyd Austin）昨天的聲明，即美國維持「協助阿富汗安全部隊及政府的承諾」。

美國空軍長期為阿富汗部隊提供戰術優勢對抗塔利班，許多人擔心這種優勢將因國際撤軍而減弱，不過，阿富汗政府軍有新成立的空軍部隊遞補空缺。

此外，美參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨天承認，塔利班目前掌控阿富汗約400個地區的半數左右，但並未握有任何一個人口稠密的主要城市。

他表示，美國設定8月31日前結束阿富汗撤軍，目前已完成95%。

美國為首的外國部隊從阿富汗撤軍之際，塔利班捲土重來，自5月起就對政府軍展開全面攻勢。

法新社報導，塔利班發言人今天告訴俄羅斯媒體，塔利班目前已掌控9成阿富汗邊界；不過，這項說法未能獨立查證，塔利班為人所知對戰區說法一向誇大。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP