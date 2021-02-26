亞冠山東泰山被拔 上海海港取得附加賽資格

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（法新社吉隆坡26日電） 亞洲足協今天公布，中超的山東泰山被取消亞冠（Asian Champions League）參賽資格，讓上海海港取得附加賽資格，有機會晉級會內賽。

山東泰山因違反「球會不得積欠現役或離隊選手金錢」相關規定，本月稍早被取消亞冠會內賽資格。上季中超聯賽只拿到第4的上海海港，現取得4月的附加賽資格。

亞足聯發布官方公告，宣布上海海港替補山東魯能（現山東泰山）參加今年亞冠聯賽，北京國安則無需參加亞冠附加賽。

官方公告中表示，根據《亞足聯俱樂部賽事准入手冊》規定，亞足聯競賽委員會批准，山東原在的亞冠J組第一檔席位被重新分配給中超聯賽排名第二位的廣州隊（原廣州恆大），而廣州隊原在的I組第二檔席位則被重新分配給北京隊（即北京國安）。

中國俱樂部的附加賽名額將重新分配給2020賽季中超聯賽第四名球隊上海海港。如果順利通過附加賽，上海海港將進入F組，同組對手還有蔚山現代、BG巴吞聯、電訊體工。

此前亞足聯宣布，山東魯能因未滿足《亞足聯俱樂部准入規程》中關於逾期應付款的強制性準則，被取消2021賽季亞冠資格。

© 2021 AFP