亞歷鮑德溫撇清誤殺責任 已故攝影夫婿氣憤

（法新社洛杉磯23日電） 美國男星亞歷鮑德溫拍攝電影Rust時不慎射殺女攝影賀勤茲（Halyna Hutchins），賀勤茲的夫婿今天表示，「很氣」亞歷鮑德溫否認各方指責，將向他追究責任。

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亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）去年10月在新墨西哥州為這部低成本電影綵排時，手槍擊發實彈，誤殺賀勤茲。

賀勤茲的夫婿麥特（Matt Hutchins）告訴國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today），「持槍者擊發子彈卻無須負責，這說法太荒謬」。

麥特在節錄片段中表示：「槍枝安全並非劇組唯一問題，當時有些業界標準並未落實，許多人要負責。」完整訪談將在明天播出。

這是麥特上周控告亞歷鮑德溫等20餘人過失致死後首度受訪，記者詢問他是否看到亞歷鮑德溫去年12月對美國廣播公司新聞網（ABC News）說，賀勤茲之死非他責任的那段訪問。

麥特表示：「我看到他就覺得好氣。」

「看他公開又鉅細靡遺地談論她的死，還說自己毫無責任，我真的好氣。」

亞歷鮑德溫的律師並未回覆記者詢問。

這起發生在2021年10月的事件造成42歲的賀勤茲身亡，48歲導演蘇薩（Joel Souza）受傷。聖塔菲（Santa Fe）當局在書面證詞中表示，亞歷鮑德溫拿到道具槍時，被告知這把槍並未裝填子彈。

© 2022 AFP