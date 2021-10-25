亞歷鮑德溫誤殺事件引熱議 加州議員擬推法案禁拍片用真槍

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亞歷鮑德溫21日在新墨西哥州拍攝低成本西部片Rust，拿到的道具槍本該是不含實彈的「冷槍」，扣扳機後卻射出實彈，不慎擊中42歲的攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）和48歲的導演蘇薩（Joel Souza）。賀勤茲傷重不治，蘇薩則已出院。

警方仍在調查這起槍擊事件。此事在社群媒體掀起熱議，思索業界早有詳細且既定的片場槍枝安全規範，為何仍發生如此意外。

編劇兼導演班達亞布里維（Bandar Albuliwi）周末在請願網站Change.org發起連署，呼籲在片場禁止使用真槍，改善電影拍攝工作環境，目前連署人數已破2萬人。

請願書寫道：「21世紀不應該再發生這樣的事。」

請願書中也呼籲亞歷鮑德溫直接「運用他在好萊塢電影業的權力和影響力促成改革，禁止片場使用真槍」。

民主黨籍加州參議員寇戴塞（Dave Cortese）表示，打算推動法案，禁止好萊塢所在的加州拍攝電影片場使用真槍實彈。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），在亞歷鮑德溫誤殺事件後隔天，洛杉磯熱門影集「菜鳥警察大叔」（The Rookie）立即決定禁止所有真槍實彈道具。

不過也有部分業界專家表示，電影使用武器不是問題，嚴格遵守規範和安全機制才是重點，最基本的安全程序每個環節都不能忽視。

© 2021 AFP