亞歷鮑德溫誤殺劇組人員 律師：軍械師不知實彈從何而來

（法新社洛杉磯29日電） 好萊塢影星亞歷鮑德溫上周用道具槍誤殺劇組人員，負責管理片場槍枝的軍械師古提瑞茲昨夜由律師代發首份聲明。律師表示，古提瑞茲不知道實彈從哪裡來。

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亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）拍攝西部片Rust，意外槍殺攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）。24歲軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez）沉寂一周後發聲。

兩名律師的聲明提到，對於受聘為軍械師和助理道具師的古提瑞茲來說，安全是「第一優先」。聲明說，身兼兩職「讓她極難聚焦在她的軍械師工作」，還說古提瑞茲曾爭取訓練、武器維護期以及在適當時間為開槍場景做準備。

律師表示，古提瑞茲的意見「最終都被製片和她的部門否決」，「整個片場因為各種因素變得不安全，包括缺乏安全會議」；律師還說，這不是古提瑞茲的錯。

律師表示，古提瑞茲「不知道實彈從哪裡來」，她和道具師管控槍枝，她從未看到有人用這些槍射出實彈，她也不允許這種情況發生。

他們還說，片場的槍枝每天晚上和午餐時間都會被鎖上，不可能不知去向或被劇組人員拿去開槍。

根據法新社今天所見的相關執法文件，有十多件武器被放在片場一輛道具卡車上。

聲明提到，古提瑞茲「身心交瘁」，為此事情緒激動，不能自已。

亞歷鮑德溫上周事發後對此表示心碎，並說他全力配合警方調查。

© 2021 AFP