亞歷鮑德溫誤殺攝影指導 地方記者目擊憔悴落淚

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亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）昨天在新墨西哥州的聖塔菲（Santa Fe）拍攝主演兼製片的電影Rust時不慎擦槍走火，導致兩名劇組人員中彈，包括42歲攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）和48歲導演蘇薩（Joel Souza）。

賀勤茲以直升機送醫後傷重不治。根據參與演出的女星法蘭西絲費雪（Frances Fisher）說法，蘇薩後來已出院。

亞歷鮑德溫今天在推特上表示：「對於奪走賀勤茲性命的悲劇事件，我的震驚和悲傷無以言表，為人妻子和母親的她是我們深受敬仰的同事。我正全力配合警方調查，釐清這起悲劇是如何發生。」

他還說：「我和她的丈夫保持聯繫，為他和他的家人提供支持。我也為她的丈夫、孩子和所有認識且深愛哈莉娜（賀勤茲名）的人感到心碎。」

西部片Rust拍攝工作已暫停。

聖塔菲郡警長辦公室發言人李歐斯（Juan Rios）告訴法新社，亞歷鮑德溫主動向警方「陳述事發經過並回答他們的問題」，警方尚未提出指控或逮捕。

李歐斯告訴「紐約時報」，這起槍擊事件是在排練或拍攝的場景中發生。

地方媒體「新墨西哥州聖塔菲報」（Santa Fe New Mexican）網站刊出亞歷鮑德溫面容憔悴的照片，據說是事發後在警長辦公室停車場所拍，並稱旗下記者目擊到這位63歲男星落淚。

根據賀勤茲個人網站，賀勤茲生前住在洛杉磯，原本來自烏克蘭。烏克蘭外交部表示，駐舊金山總領事館正與美國有關當局合作，並與賀勤茲親屬聯繫提供協助。國際戲劇舞台從業人員聯盟 （IATSE）也發出聲明致哀。

© 2021 AFP