亞歷鮑德溫誤殺案 電影副導案發後首發聲

（法新社洛杉磯1日電） 男星亞歷鮑德溫在片場誤殺攝影指導賀勤茲，當時把槍交給亞歷鮑德溫的電影副導郝斯（Dave Halls）今天首度針對此事發言，表達他的震驚與難過。

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亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）上月在新墨西哥州片場誤殺賀勤茲（Halyna Hutchins）後，郝斯（Dave Halls）告訴警方，事發前他並未徹底檢查槍枝。

郝斯今天發給「紐約郵報」（New York Post）的聲明指出，他對賀勤茲的死感到「震驚與難過」，但並未直接談及此事或他在事件中的角色。

郝斯寫道：「賀勤茲不只是我合作過最有才華的人之一，也是我的朋友。」

「希望這起悲劇能讓業界重新評估其價值與作法，確保沒人再因為創作過程而受傷。」

郝斯和軍械師古提瑞茲－利德（Hannah Gutierrez-Reed）負責在片場檢查槍枝，事發當時，他們告訴亞歷鮑德溫這把是「冷槍」，即不含任何實彈的安全道具槍。

根據搜索票，郝斯告訴探員他「應該檢查」槍里是否有實彈，但他沒有。

之後亞歷鮑德溫在排演時拿着這把槍對着攝影機，誤殺了賀勤茲，導演蘇薩（Joel Souza）也遭波及受傷。

© 2021 AFP