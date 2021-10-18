亞洲對燃煤發電依賴深 再生能源轉型艱辛緩慢

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（法新社印尼西里岡18日電） 從印度致命的空氣污染到澳洲的極端熱浪和野火，亞太地區雖面對全球暖化對環境和公共衛生的衝擊，區域內煤炭消耗量卻佔全球約3/4。

煤炭消費大國和其他國家承諾朝碳中和努力，點燃了對更潔凈未來的希望，不過，區域許多地區再生能源轉型的進程緩慢而痛苦。

印尼綠色和平組織能源倡議家穆斯塔西亞（Tata Mustasya）警告：「我們改變的腳步遠比氣候變遷衝擊的速度緩慢。我們所剩時間不多。」

根據碳追蹤（Carbon Tracker）一份報告，在最髒的化石燃料最後堡壘之一，改變是艱難的。全球已規畫的最新燃煤發電廠中，亞洲5國即佔八成。

分析師表示，過去的承諾太薄弱，而停止建廠或緊縮重要金主國家的海外融資承諾，也往往不包括已規畫好的投資案。

印尼已承諾於2060年前達成碳中和，並將自2023年起停止興建新燃煤電廠，儘管如此，印尼位於爪哇島上的蘇拉拉亞（Suralaya）發電廠目前正在進行規模達35億美元的擴張案，將提高燃煤發電產能。

根據非政府組織（NGO）「我們氣候的解決方案」（Solutions for Our Climate ，SFOC），印尼的蘇拉拉亞電廠擴張案獲得韓國的公共融資，並有韓國國營韓國電力公社（KEPCO）的支持。

儘管韓國今年稍早承諾不會再提供資金給任何海外燃煤發電廠，對這項融資計畫仍放行。

韓國電力公社發言人告訴法新社，這項計畫將於2024年完工，仍可運作數十年，由於擴張計畫提前展開，因此不受到首爾當局這項宣布的影響。

「我們的氣候解決方案」工作人員鄭世鍾（Sejong Youn，音譯）表示，這類案例凸顯政府雖承諾停止讓事情惡化，實際上還沒有提出改善的計畫。

全球最大的污染製造國家中國已誓言在2060年前走向碳中和，北京當局上月表示將停止對海外燃煤發電廠提供資金，但未公布進一步細節。

中國經濟仍有近60%靠化石燃料提供動力，而且跡象顯示困難橫亘在眼前。中國當局本月下令礦場增產，以因應全國的能源短缺問題。

另一個海外燃煤發電廠的亞洲大金主日本，也承諾將緊縮投資外國發電廠的規定，但不會停止政府的注資。

氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）下月登場，全球第二大煤炭消耗國印度將提出重大要求，尋求國際更多的協助，提供再生能源資金，以降低氣候衝擊。

新德里當局迄今仍抗拒訂出凈零排放的目標日期，甚至繼續推動煤礦場新投資案。

國際能源總署（International Energy Agency）高級能源分析師阿爾瓦雷茲（Carlos Fernandez Alvarez）指出，要有所進展，已開發國家在和窮國打交道時，必須採取建設性作法。

他告訴法新社：「並非只說『逐步廢除你家的燃煤發電廠』。我們還需要提出解決方案，關乎政策、融資和技術等等。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP