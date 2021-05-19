亞洲股市一片綠 比特幣和油價下滑

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（法新社香港19日電） 亞洲多地股市今天下滑，投資人奮力想擺脫長期動蕩的循環，對經濟復蘇的樂觀與對通貨膨脹的擔憂彼此拉鋸；另外，報導指出伊朗核議題談判可能出現突破，油價進一步下跌。

由於中國央行反對加密貨幣用於支付，比特幣（Bitcoin）價格再度下滑。電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布暫停接受以比特幣購買特斯拉車款，當時比特幣價格就應聲下跌。

法新社報導，本周之初，股市走勢還大致良好，但在蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）等科技公司股價下滑逾1%拖累美股後，亞洲市場今早就出現賣壓。

外界焦點再度回到預期今年經濟活動復蘇對通貨膨脹造成的影響上。許多人警告，美國聯邦準備理事會（FED）等央行可能不得不收緊太過寬鬆的貨幣政策，包括可能升息。

聯準會稍晚將公布4月會議紀要，在此之前，亞洲股市普遍下跌，投資人擔心數個國家出現的新一波2019 冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情將擴大賣壓。

東京、雪梨股市下滑超過1%，威靈頓股市也好不到哪裡去。上海、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市一片慘綠。香港和首爾金融市場今天休市。

股價下跌最多的公司包括能源企業，因為報導稱談判有了進展，可望讓美國和伊朗重新遵守2015年核協議，導致油價從近期的高峰滑落。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP