亞洲股市普遍下跌 中國經濟數據推動港滬股上漲

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（法新社香港18日電） 中國公布數據顯示國內去年經濟成長優於預期後，香港及上海股市今天上漲收紅，但亞洲股市普遍下跌，投資人在最近股市勁揚後稍作喘息。

中國官方數據顯示，去年經濟成長2.3%，優於預期。受此激勵，香港恆生指數上漲1.0%，收28862.77點，上海證券交易所綜合指數上揚0.8%，收3596.22點。

這雖是中國40年來最低經濟成長率數據，但顯示中國在歷經2020年災難性的開始後，經濟已有起色。中國去年在廣大地區實施封鎖措施，遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

新病例出現可怕的激增引發擔憂，壓抑市場買氣。多國政府正被迫實行新封鎖措施，同時奮力推動疫苗接種。但投資人對長期前景的普遍共識仍屬樂觀。

麥德里全球顧問公司（Medley Global Advisors）全球宏觀策略董事總經理艾門斯（Ben Emons）表示：「股市需要喘息或者甚至拉回。」

在美股上周五收黑之後，東京股市日經225指數今天下跌約1.0%，收28242.21點。雪梨、首爾、新加坡、台北、孟買及威靈頓股市也下跌。

© 2021 AFP