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（法新社香港21日電） 亞洲股市今天全數收跌，主因對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再度升溫的憂慮影響全球投資人買氣，加上美股從上周的創紀錄高點拉回，持續走低。

隨着新變種病毒使得部分疫情最嚴重的國家感染人數創新高，世界各國趕緊加快施打疫苗的腳步，並努力重振遭疫情肆虐的經濟。

美股道瓊工業指數和標準普爾500指數上周收盤創新高，連續第4周走揚後，隨着財報季進入第2周，這兩項指數過去兩天都收跌。

金融服務公司Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「前一晚對疫情憂慮再起嚇壞市場後，全球股市仍持續探底。」

日股領跌亞股，日經225指數重挫2.03%，受累於大阪重症病床不夠用，要求中央政府發布緊急事態宣言。

去年因疫情被迫延後的東京奧運將於3個月後舉辦，不料染疫人數持續攀升，東京和其他數個地區預期將步上大阪的後塵。

香港股市下跌1.76%，上海股市持平，台北股市下挫0.70%，首爾股市挫跌1.52%，雪梨股市下跌0.29%，新加坡股市下挫1.16%，雅加達股市挫跌0.75%，威靈頓股市下跌1.13%，馬尼拉股市下挫0.94%。

© 2021 AFP