亞洲股市走勢分歧 投資人依然樂觀

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（法新社香港9日電） 亞洲股市今天走勢分歧，未延續最近強勁漲勢，但市場氣氛依然樂觀，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗推出、新增染疫人數下降及美國總統拜登試圖推動通過大規模振興方案。

法新社報導，儘管愈來愈多人憂心，目前股市估值可能過高，因為股市近幾個月來強勁上漲；但投資人仍普遍抱持樂觀看法，認為隨着生活逐漸恢復正常，全球經濟將蓬勃發展。

拜登的1.9兆美元振興方案正在國會審議，雖然他可能無法取得自己原先希望的兩黨廣泛支持，但民主黨在參眾兩院皆佔多數，足以通過大型方案。

這項巨額支出將包括髮給每人1400美元現金，同時美國也正加快疫苗接種計畫步伐，數據顯示，新增感染、死亡及住院病例數正在下降。

英國也發生類似情況，歐洲亦出現進展。更令人感到樂觀的是，以色列統計數據似乎顯示，疫苗正在發揮作用。以色列在疫苗接種進度上領先全球。

安達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya ）指出：「金融市場反映對未來的預期，而美國及歐洲疫情似乎正朝對的方向發展。」

東京股市日經225指數上漲0.4%，收29505.93點；香港恆生指數上揚0.5%，收29476.19點；上海證券交易所綜合指數揚升2.0%，收3603.49點。

新加坡股市上揚0.1%、馬尼拉股市揚升0.6%、曼谷股市收漲0.1%、吉隆坡股市收高0.8%。

但雪梨股市下挫0.9%、首爾股市下跌0.2%、雅加達股市挫跌0.4%、威靈頓股市收跌1%。

© 2021 AFP