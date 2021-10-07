亞洲首富取得代理權 印度首家7-Eleven9日開張

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（法新社孟買7日電） 亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）即將在印度開設首家7-Eleven連鎖便利商店，他的綜合性大企業信實集團（Reliance）將藉此在擁有13億人口的廣大市場拓展零售版圖。

2天前印度第二大連鎖超市公司未來零售（Future Retail）宣布終止2019年和7-Eleven簽訂在印度開設1000家門市的合約後，信實集團今天宣布簽下這個連鎖超商品牌在印度的經營權。

印度零售市場由家族經營的小型商場把持。但涉足產業橫跨石油和電信業的信實工業（Reliance Industries）去年在印度開張1500家零售商店，使得旗下門市總數來到近1萬3000家；今天消息宣布後，在孟買股價勁揚逾1%。

信實零售創投公司（Reliance Retail Ventures）總監暨安巴尼的女兒伊莎（Isha）表示：「7-Eleven是全球便利零售業最具代表性品牌之一…將提供印度消費者在各自街坊享有更大的便利性和更多選擇。」

信實並宣布，印度首家7-Eleven門市將於9日在孟買郊區開幕，隨後「將在重要街坊和商業區迅速展店，從孟買大都會區群聚地帶開始」。

放棄7-Eleven合約的未來零售在印度擁有Big Bazaar等平價連鎖超市，但負債纍纍。根據未來零售說法，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，他們無法「達成展店目標及支付品牌經營費」。

印度最高法院8月封殺信實以34億美元買下未來集團（Future Group）零售業資產的交易。這起判決源於與未來集團合夥的美國網購業巨頭亞馬遜（Amazon）以構成違約為由反對交易。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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