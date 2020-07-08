印高官：中方後撤2公里 印軍從衝突地點後撤約1.5公里

當地時間7月7日，一名印度高級官員向《印度教徒報》（The Hindu）表示，中國軍隊已後撤約2公里，印度軍隊也從位於加勒萬河谷地區的衝突地點後撤了約1.5公里。

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這名印方官員補充說，中印雙方經協商後達成共識，約定在6月15日衝突地點附近建立一個約3.5公里至4公里的緩衝區。此前在7月5日晚，中印邊界問題中方特別代表、中國外長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾通電話。雙方就緩和當前兩國邊界事態達成積極共識，約定儘快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。

印方官員表示，“每側只部署約30人，之間相距3.5到4公里，這是商定的緩衝區。”他指出，中印雙方第一階段的目標是脫離接觸，現在已經通過這一安排實現。據《印度教徒報》8日報道，中國軍隊已經完全從位於拉達克（Ladakh）地區東部的第15號巡邏點撤出，中方軍隊並在執行從第17號巡邏點撤出的行動，預計將於明日結束。報導指，中印兩國軍方在加勒萬河谷第14號巡邏點的後撤已經完成，並得到證實。

就兩軍正在創建的緩衝區問題上，印方消息人士說，這是一個在形式上如外界所描述的緩衝區，但它只是為了避免像6月15日發生在加勒萬河谷的衝突重演。消息人士說，“鑒於上次脫離接觸時發生的事件，在（中印）軍團指揮官談話期間作出決定，在此期間，雙方間不應有任何人。”消息人士稱，所謂緩衝區完全是臨時性的舉措。