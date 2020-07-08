澳大利亞或將中止與香港的引渡協議

據澳大利亞廣播公司（ABC）7月7日報道，隨着中國政府對香港的打壓愈演愈烈，澳大利亞聯邦政府可能會中止與香港簽署的引渡協議。

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報導指出，北京在強力通過並實施了新制訂的港版國安法後，於近日受到了民主國家的齊聲譴責。上周，加拿大總理特魯多已經宣布，將中止加方與香港的引渡協議，令加拿大成為第一個暫停與香港執法部門之間這一特殊聯繫的國家。但是，包括美國、澳大利亞和新西蘭在內的30多個全球其他國家和地區還與香港簽有過引渡協議。對此，澳大利亞廣播公司獲得消息指，澳方政府官員已向聯邦政府提供了如何應對香港新法律制度下的幾種方案供選擇。其中之一就是讓堪培拉效仿渥太華，選擇中止與香港的引渡協議。

此前，澳洲外交部已經在周二再對該國公民發出警告，並指他們前往中國旅行會面臨“被任意羈押”的風險。該警告還表示，中國當局已經以所謂的“危害國家安全”的理由拘捕了一些外國人。對此，中國駐澳大利亞使館發聲明回應稱，“我們注意到，澳方日前更新關於中國的旅行提醒，其中聲稱中國可能存在所謂拘留風險的說法，是可笑的，完全是虛假信息”。中使館稱，“在華外國人，包括澳大利亞人，只要遵紀守法，就完全沒有必要擔心。當然，從事諸如販賣毒品、間諜等違法活動的，都會像在其他國家一樣，依法受到處理。”

而這一最新報導指，澳洲政府是否會效仿加拿大作出中止香港引渡協議的決定最快會在周二的內閣會議上產生。澳大利亞司法部長克里斯蒂安·波特（Christian Porter）的發言人表示，不會透露政府正在考慮的具體措施，他說，“澳大利亞不斷重新審視其國際事務方面的計畫安排，確保它們適得其用，其中也包括引渡安排。”澳議會反對黨影子司法部長馬克·德雷福斯（Mark Dreyfus）則在一份聲明中呼籲，莫里森政府應“緊急重審”澳大利亞的引渡協議。聲明稱，“目前香港居民和訪客可以出於各種原因而被引渡到中國內地，將當事人從澳大利亞引渡到香港現在就具有將其引渡到中國大陸的切實風險。”他指出，“（澳洲）外交和貿易部最近提升了對香港的旅行建議，就印證了這點”。

德雷福斯強調，“因此，澳大利亞現在與香港維持一項單獨的引渡協議可能是站不住腳的，如果是這樣的話，澳大利亞政府應立即採取步驟退出該協議。”報導稱，預計莫里森政府的內閣會議還將決定澳大利亞是否會為擔心在香港遭受政治迫害的港人提供避難。莫里森本人曾於上周表示，澳方很可能會提供新的重新安置途徑，但目前尚不清楚是否會通過技術移民簽證或人道主義計畫來提供。