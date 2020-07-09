韓國首爾市長失聯，其女兒稱父親留下類似遺言

據韓國《中央日報》周四最新消息顯示，韓國首爾市長樸元淳9日與外界失去聯繫，警方目前正在進行搜查。

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樸元淳的女兒在當地時間下午5點17分左右向警方報案稱“4-5個小時前，父親留下像是遺言的話離家出走，手機也關機了”。首爾市表示，“樸元淳市長今天沒有上班”，“今天下午4點40分，在市長室與總統直屬的國家均衡發展委員長進行了面談”。 經確認，截至韓國時間下午6時，樸元淳的手機已經關機。 截止到當天上午，撥打其手機時雖然有信號但沒有接，對短信也沒有答覆。

首爾市地方警察廳長已主持召開緊急會議。據韓聯社報道，樸元淳當天上午10點44分許離開位於首爾鍾路區嘉會洞的市長官邸，他出門時穿着深色夾克、黑色褲子、灰色襪子，背着黑色背包。手機位置追蹤顯示，手機信號最後出現在首爾市城北區某地。

據悉，首爾警方已出動兩個中隊、無人機及警犬正在此地附近的北嶽山吉祥寺一帶找人。首爾市政府最近因樓市新政而工作繁重，警方據此認為樸元淳可能關掉電話想放空一下，但也不排除最壞的可能，正在追蹤其下落。

樸元淳出生於1956年3月26日，1970年代曾因反對樸正熙的獨裁統治而被趕出大學校園。他後來亦協助推廣一間窮人二手衣服組織，開始受外界認識，並成為人權律師。樸元淳在2011年10月26日以反建制、獨立候選人身份，在首爾市長的補選中出人意料地擊敗了當時的執政黨，原韓國大國家黨候選人羅卿瑗。2014年6月4日成功連任首爾市長。2018年6月13日再次成功連任首爾市長。