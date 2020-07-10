美海軍驅逐艦現身東海 一度距中國海岸約153公里

美國海軍“拉斐爾·佩拉爾塔”號驅逐艦（USS Rafael Peralta）7月10日出現在台灣北部海域，其在航行期間最近點距離浙江省海岸約82.68海里（約合153.12公里）。

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根據中國北京大學海洋研究院設立的“南海戰略態勢感知計畫”（SCS Probing Initiative）平台在當天發布的消息顯示，“拉斐爾·佩拉爾塔”號驅逐艦在6日晚間離開美軍駐沖繩基地後，就向東海方向航行，並於10日早上7時23分，接近浙江省與福建省交界處附近海域，最近的點距離中國大陸海岸僅有82.68海里。此外，當天還有兩架美軍P-8A“海神”偵察機“近乎同時”進入南海開展偵察行動。

相關報導指出，美軍偵察機此前頻繁對中國大陸沿岸進行抵近偵察，美軍在本月6日、7日、8日連續3天派機對相關地區抵近偵察，其中6日是1架RC-135偵察機，7日和8日為1架EP-3E電子偵察機，8日美軍偵察機距離廣東海岸最近時僅有51.68海里（約95.7公里）。

“南海戰略態勢感知計畫”的推特賬戶還整理了“拉斐爾·佩拉爾塔”號驅逐艦自今年3月下旬以來的航跡圖，顯示這艘驅逐艦的主要航行區域是在黃海以及東海海域，但該艦也曾在4月份時沿着台灣東部海域的太平洋海域南下，到達巴士海峽後再折返。

近日，美國雙航母戰鬥群剛剛結束於菲律賓海和南海舉行的軍事演習。美海軍太平洋艦隊4日發表聲明稱，美國“尼米茲”號航母戰鬥群和“里根”號航母戰鬥群在當天“以無與倫比的海上力量慶祝美國獨立日，同時在南中國海舉行雙航母演習，支持一個自由開放的印太地區”。