新加坡大選揭曉：李顯龍又贏了反對黨創史上最好成績

新加坡第13屆國會選舉於當地時間周六清晨揭曉，連續執政55年的人民行動黨（PAP）再度蟬聯執政，獲得國會總共93個議席中的83席，整體得票率為61.24%，比上一屆下跌了8.66個百分點；反對黨工人黨（WP）取得了有史以來最好的成績，繼2011年後，再度攻下一個集選區，在國會的議席從6個增加至10個。李顯龍總理併當天在4時的記者會上說，行動黨會虛心接受人民給予的明確委託，雖然成績不如預期理想，但顯示行動黨仍獲得選民廣泛的支持。

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身兼人民行動黨秘書長和總理一職的李顯龍講話指，“普選支持的比例並不像我希望的那樣高”“選舉結果反映了新加坡人在這場危機中感受到的痛苦和不確定性……這不是一次感覺良好的選舉。”他表示，“成績雖不如預期理想，但成績顯示行動黨獲得選民廣泛的支持，選民了解選舉的重要意義，國人須團結捍衛國家利益。”

分析人士指，今年持續數月的新冠疫情顯然成為本次選舉中最大的影響因素。在這個醫療水平位居全球前列的較發達國家，執政的人民行動黨應對起初得到肯定，死亡率接近全球最低。但到了4月份，新加坡因外籍勞工宿舍發生聚集性感染而病例陡增。這個僅500多萬人口的國家累計確診病例已超4.5萬。

新加坡衛生部數據顯示，這些病例通常是從事底薪、勞動密集型工作的男性勞工，來自其他亞洲國家。他們佔新加坡全部新冠病例的90%以上。不過罕見的公共衛生危機難以阻攔新加坡選民表達訴求的意願，投票率反而創下2000年以來新高。新加坡選舉局資料稱，今年共有253.5萬名選民完成投票，投票率達95.63%，超過去四屆大選。

據悉，人民行動黨在全國31個選區中，於15個集選區和13個單選區贏得勝利，比上屆大選減少1個。李顯龍領導的一個5人團隊在宏茂橋集選區毫無懸念地勝出。現年68歲的他是前總理李光耀的長子，自2004年以來一直擔任總理職務。而被視為李顯龍接班人的副總理王瑞傑則以53%支持率在選區險勝。