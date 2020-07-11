日本抗議中國在其“專屬經濟區”進行海洋調查

日本官房長官菅義偉在7月11日的記者會上，針對中國在海洋調查船在沒有經過日本事先允許的情況下，在衝之鳥島日本認為是“專屬經濟區”海域內進行調查活動支出：日本已經向中國方面提出了強烈抗議。

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日本方面指出：從7月9日-10日，在日本最南端的衝之鳥島的專屬經濟區內，中國海洋調查船在水中投入狀似鋼纜的東西，被日本海上保安廳的巡視艦發現。

菅義偉指出：中國在海域進行海洋科學調查，並沒有徵得我國的同意，海上保安廳在現場要求其停止這樣的活動。

菅義偉指出：即使是進行海洋科學調查，也因該立即停止。並表示已通過外交途徑向中國方面提出了抗議。

中國認為“ 衝之鳥”只屬礁石，並非島嶼。根據《聯合國海洋法公約》規定，岩礁不具備主張專屬經濟區的條件；但日本稱其為“ 衝之鳥島”，意即日本對其擁有主權，周邊200海里應劃為日本專屬經濟區。

2004年5月27日，中國一份重要政治雜誌《瞭望東方周刊》發表了國家海洋發展戰略研究所研究員賈宇和國家海洋發展戰略研究所工程師李明傑的文章《不認可人造的“衝之鳥”》，文章認為：“衝之鳥”原本是日本南部太平洋上的幾塊珊瑚礁,常年被海浪侵蝕, 幾近沒於海面。平時漲潮時只有北露岩和東露岩兩塊岩石可露出水面。為了拯救這幾塊礁石,防止其沒於水下或消失, 從1988年開始,日本政府斥300億日元巨資,以鋼筋、水泥等對其進行加固,人工造“島”,並建設了測量標誌、氣象觀測裝置和直升機起降平台。

自從2004年中國主張“ 衝之鳥”是“ 岩”不是“ 島”以來，東京都議會為了向國內外宣示“ 衝之鳥”是“ 島”不是“岩”，以東京都議員為首的122人，已把戶籍“本籍”遷至“衝之鳥”。

（法廣特約記者楚良一發自東京）