美國計畫下周就南海局勢升溫發表聲明

彭博社7月10日援引兩名知情人士的話報道指，美國政府計畫在下周就南中國海的緊張局勢升溫發表聲明。而兩國海軍剛剛結束了在這片爭議海域的軍事演習。

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美國國防部曾於2日針對中國海軍在1日和5日之間，於西沙附近水域進行的軍事活動發表聲明。美方稱，解放軍演習的區域包括爭議水域與領土，在南海爭議領域進行軍事演習，不利於緩解緊張局勢與維持穩定。聲明表示，中國的行動將進一步破壞南海局勢，也違反中國在2002年《南海各方行為宣言》的承諾。宣言簽署各方承諾不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動。美國國防部還指出，這次軍演是中國非法海事主張並不利於南海周遭鄰國的最新一次行動。聲明稱，中國的行動與其承諾不會將南海軍事化及美國建立自由開放印太願景形成強烈對比。自由開放印太願景是所有國家不分大小，主權皆能獲得保障、不受脅迫，並能依循公認的國際規則與規範追求經濟成長。

面對美方的批評，中國國防部發言人任國強9日回應稱，此次年度訓練計畫內的例行安排，目的是為了有效提升中國軍隊的海上防衛能力，堅決捍衛國家主權安全，維護地區和平穩定。他強調，訓練不針對任何特定國家和目標。美國國防部罔顧事實，顛倒黑白，挑撥地區國家關係，妄圖從中漁利，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。他續指，當前，在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢總體穩定向好。在此形勢下，美國卻不斷派大批先進艦機來南海挑釁示強，多次開展“航行霸權”行動，威脅本地區安全穩定，是南海地區軍事化的最大推手，與本地區國家愛好和平的努力與願望背道而馳。

針對中國海軍在西沙爭議海域的軍演，越南和菲律賓相繼表態予以譴責和關注。與中國一樣對西沙群島海域存在主權聲索的越南外交部回應稱，“中國在越南黃沙群島海域舉行軍演的行為侵犯了越南的主權，與《東海各方行為宣言》（DOC）的精神背道而馳，使東海局勢複雜化，不利於中國與東盟正在進行的‘東海行為準則’（COC）談判進程和維護東海的和平、穩定與合作的環境。越南已經與中國交涉，遞交反對照會，要求中國未來不再採取類似行為。”菲律賓外長洛欽亦表示，“如若正在進行的中國南海軍演涉入菲律賓領土，菲方將給予包括外交及其他任何合適手段，最嚴厲的回應”。

彭博社援引消息人士的話指，美國已經就中方在帕拉塞爾群島（西沙群島）爭議海域進行軍演的決定表達擔憂。美國國防部在上周批評中方此舉非法，華盛頓還計畫於下周將其官方態度公告於眾。特朗普總統近期曾多次就新冠病毒疫情及貿易等議題上批評北京當局，雙方早有摩擦。美國國家安全委員會的發言人未對這一報導加以置評。此前，美國海軍第七艦隊4日發表聲明稱，由“尼米茲”號航母戰鬥群和“里根”號航母戰鬥群組成的尼米茲航母打擊群7月4日“以無與倫比的海上力量慶祝獨立日，同時在南中國海舉行雙航母演習，支持一個自由開放的印太地區”。