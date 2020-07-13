去年日本外國需簽證遊客基本是中國人?

日本外務省7月13日發布了2019年簽證發放統計。向中國人發放的簽證數量比上年增加20％，達到653萬9083張，連續6年創新高。按國籍來看中國人最多，佔整體的約8成。

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據日本經濟新聞今天報道，日本2019年對華髮放654萬張簽證創新高。據日本外務省今天發布了2019年簽證發放統計。向中國人發放的簽證數量達到653萬9083張，連續6年創新高。按國籍來看中國人也最多，佔整體的約8成。

而整體的簽證發放數量也比上年增加19％，達到827萬7340張，創出歷史最多。有分析認為，原因在於訪日遊客增加和向中國人發放簽證的條件放寬等。

據該報道，按國籍來看，第2位是菲律賓的43萬3583張。第3位是越南的34萬4730張，第4位是印度尼西亞的24萬8256張。前4位國家佔整體的約9成。