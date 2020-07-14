北約譴責塔利班製造的炸彈襲擊

阿富汗政府官員14日證實，首都喀布爾郊外的薩羅比地區當天發生一起路邊炸彈襲擊，造成5名平民死亡、11人受傷。北約強烈譴責。

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據新華社報道，薩羅比地區行政長官古哈爾·巴巴里在電話採訪中表示，當天中午12時左右，一輛載有平民的中型客車在該地區觸發一枚路邊炸彈，造成人員傷亡。巴巴里指責塔利班武裝人員製造了這起襲擊事件，但塔利班方面尚未對此做出回應。

阿富汗塔利班經常利用路邊炸彈等方式對阿富汗安全部隊和北約駐阿聯軍發動襲擊，許多平民也因此受害。

北約嚴厲譴責這起炸彈襲擊事件。北約表示，“目前的暴力程度，特別是與塔利班對阿富汗國防和安全部隊的襲擊有關，仍然令人無法接受，是地區局勢動蕩、破壞了對和平進程的信心”。

北約呼籲阿富汗所有各方“迅速解決懸而未決的問題，這些問題繼續阻止阿富汗內部談判的開始”。

北約表示：“在阿富汗堅決支持特派團的背景下，聯盟及其夥伴的軍事存在取決於這些條件。”

另外，7月13日，阿富汗北部發生一起汽車炸彈襲擊事件，傷亡人數多達77人。阿富汗政府官員13日證實，阿北部薩曼甘省首府艾巴克市當天上午發生的一起汽車炸彈襲擊已造成至少14人死亡、63人受傷。