違反隔離規定埃及軍人確診 泰國暫停入境航班

泰國7月14日暫停所有入境航班，因為一群入境的埃及軍人違反自我隔離規定，並且前往一家購物中心，其中一人感染新冠病毒。

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法新社報導，泰國因為採取嚴格封鎖措施，至今有效控制疫情，已連續50天沒有國內病例通報，獲得各界稱讚。

泰國經濟因為旅遊業崩潰而陷入低谷，一直謹慎小心重新開放空域，希望藉由國內的低感染率招攬遊客。

然而，泰國目前將暫停所有入境航班，因為一群埃及軍人從泰國軍方掌控的東部羅勇府（Rayong）烏塔堡國際機場機場（U-tapao Airport）入境，未經任何防疫篩檢。

這批埃及軍人本應在一家飯店自我隔離，於第二天搭機離開，但他們卻前往附近一家購物中心，其中一名軍人隨後確診。泰國當局現正急忙追蹤這家購物中心及附近地區的約1700人。

泰國總理巴育·占奧差（Prayut Chan-o-cha）表示，他為這次疏忽負起“全部責任”，同時罕見為損害公眾的“信心和安全”發表道歉聲明。

巴育在電視轉播的演說中指出：“發生這起事件，是因為人們不尊重規定。已中止所有入境航班，在我們解決這項問題前，不會再允許班機入境。”

這名確診埃及男性及其他30名軍官於10日搭乘軍機抵達泰國，於11日早上搭機離開返回埃及。他們抵達泰國前曾在24小時內往返中國成都。