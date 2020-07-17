東京新冠新增感染者接連兩日創新高  全日本逼近最高值

日本東京都7月16日，感染者達286人，刷新以往紀錄，而17日再次刷新紀錄，當天新報告的新型冠狀病毒感染者多達293人，連續2天創下新高。而從日本全國來看，7月15日，日本共檢測出454名新增感染者，是解除緊急事態宣言以來最多的一天，16日，更有623名新增感染者，再次更新解除緊急事態宣言以來新高，為新冠在日本流行以來單日第三多，累計感染人數達到23604人，包括“鑽石公主”號游輪乘客船員在內，總計為24316人，累計死亡998人。

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7月11日，日本單日新增感染者曾達到755人，16日的結果接近最高值，到本稿截稿時為止，17日的新增感染者的最後結果還沒有出來，預計會更接近最高值或超過。

受新冠肺炎疫情的影響，日本國內旅遊業遭受沉重打擊。日本將開始實施“GO TO Campaign”補貼旅遊活動，以支援全國接近凋敝的旅遊業。中央政府補貼國內旅費的一半，上限為住宿旅行每人每晚2萬日元，包括交通費在內的一日游為1萬日元，這項活動將在四連休前的7月22日開始。

但是由於東京都感染者屢創新高，到16日為止的7天里，平均每天超過195·4人，超過緊急事態宣言時的最大值，也就是一周167·0人（4月14日），因此日本國土交通相赤羽一嘉16日表示，在旅遊支援項目“Go To Campaign”的補貼對象中不包括從東京都出發或抵達東京都的旅行。該項目原打算在全國一起啟動。

雖然17日的感染者以20多歲和30多歲的人佔7成以上，但是小池百合子知事在17日指出：從最近的傾向看，感染正在向各種年齡層擴散。（法廣特約記者楚良一發自東京）