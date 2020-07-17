美國海軍在南海舉行月內第二次雙航母軍演

美國太平洋艦隊7月16日通過推特發布消息指，“尼米茲”號和“里根”號兩個航母打擊群17日在南海舉行雙航母演習，這是美軍本月第二次在南海海域舉行雙航母演習。

廣告 繼續瀏覽後續

“尼米茲號”航母打擊群指揮官、海軍少將科克(James Kirk)表示，“‘尼米茲’和‘里根’航母打擊群正在依照國際法於南中國海行動，以強化我們對一個自由和開放的印太地區，一個基於規則的國際秩序和對我們在區域內盟友和夥伴的承諾。”他續稱，“對於所有國家的和平和繁榮來說，安全和穩定至關重要；也正是出於這一原因美國海軍已在太平洋投放和待命超過75年 ”。相關通報中稱，“尼米茲”號和“里根”號兩個航母打擊群超過1.2萬名艦員參與了此次演習。他們會從事包括戰術對空防禦演習等聯合項目，“以保持戰爭準備和熟練”。太平洋艦隊指，通過開展雙航母打擊群的最高水平訓練，來確保能夠對任何突發事件作出回應。

據悉，參加演習的“尼米茲”號航母打擊群由航母“尼米茲”號、第17艦載機聯隊、導彈巡洋艦“普林斯頓”號、導彈驅逐艦“斯特雷特”號和“拉爾夫·約翰遜”號組成；“里根”號航母打擊群由航母“里根”號、第5艦載機聯隊、導彈巡洋艦“安提塔姆”號和導彈驅逐艦“馬斯廷”號組成。據悉，這也是7月以來，美國海軍第二次在南海開展雙航母演練。7月4日美國國慶節當天，“里根”號和“尼米茲”號航母打擊群同樣在南海開展了一次雙航母演習。這是自2014年來，美國海軍在中國南海首次舉行雙航母軍事演習。

美國第七艦隊對此介紹稱，“‘里根’號航母打擊群是海軍唯一一個前沿部署的打擊群，也是美國最顯著的一個決心象徵。‘尼米茲’號航母打擊群6月17日抵達美國第七艦隊的作戰區域，之後與‘里根’號和‘羅斯福’號航母都進行過雙航母的演練。‘尼米茲’和‘里根’號航母在第17和第5航空聯隊以及水面艦艇的配合下，形成世界上最有效和最機動的作戰力量，對美國與地區盟友和夥伴國家的共同防禦協定提供支持，促進整個印太地區的和平與繁榮”。

值得一提的是，美國務卿蓬佩奧15日再次重申，美方認為中方提出的涵蓋南海大部分海域的主權申訴是“完全不合法的”態度。他表示，美國將支持那些相信中國侵犯了其在南中國海的海洋權利主張的國家，並且強調將在多邊和法律平台上這樣做。