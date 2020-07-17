美軍E-8C監視機本周第三次現身南海 接近廣東海岸

北京大學海洋研究院設立的“南海戰略態勢感知”平台7月17日發布消息指，美國空軍一架E-8C監視機現身南海上空，並一度飛至距離廣東海岸約134公里（72海里）的位置。這是本周美軍E-8C飛機第三次在南海對中國海岸實施抵近偵察飛行活動。

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該平台通過微博介紹稱，“7月17日上午，美空軍1架E-8C‘聯合星’戰場指揮與監視機位廣東近空往複折返，進行抵近偵察，11時許距離海岸線僅約72海里。值得注意的是，這是本周內E-8C針對中國大陸開展的第三次偵察行動。”據悉，這一機型的飛機曾在13日、15日進入南海，朝着中國廣東省海岸飛行。

美空軍的E-8C“聯合星”飛機是一款空地監視飛機。該機型全稱為“聯合監視目標攻擊雷達系統”（JointSTARS），搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的“中樞神經”。該機可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。“南海戰略態勢感知計畫”平台稱，該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在搜集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

此外，該平台還介紹稱，“7月17日上午，美軍E-3B‘望樓’全天候空中預警機（AE11E2）出現在台灣以南的巴士海峽空域。”據悉，E-3“望樓”是目前世界上最先進的預警機，由美國波音公司生產，原型為波音707/320客機。它是全天候遠程空中預警機和控制機，可以監視有人駕駛飛機與無人駕駛飛機。除此之外，其還可以提供一定程度的空中管制和指揮的能力。