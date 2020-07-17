TikTok在韓國受罰後 多名韓星在中國的抖音賬號被封

路透社7月17日報道指，多名韓國明星在中國的抖音帳號本周遭到封鎖。其中包括韓星Rain、TWICE、Mamaoo和泫雅的帳號都遭波及。

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7月15日，韓國通訊委員會（KCC）宣布對抖音的國際版TikTok進行處罰，理由是未經家長同意收集14歲以下兒童的數據、未通知將用戶的個人數據轉移海外，總罰款金額為1.86億韓元（約合人民108.6萬元）。這一數額相當於TikTok在韓國年銷售額的3%。根據KCC的說法，從2017年5月31日到去年12月6日，TikTok至少收集了6700個14歲以下兒童的個人信息，韓國廣播通信委員會已經清除了這些賬號。當地媒體報導稱，即使TikTok有發出隱私政策的通知信息，它不為14歲以下的兒童提供服務，但還是可以通過直接在會員註冊階段輸入14歲年齡以下的出生日期，確認跳過了驗證過程。

路透社的最新報導指出，這一事件發生不久後，韓星Rain、TWICE、Mamaoo和泫雅等人的抖音帳號截至周五都被封鎖，但其海外的TikTok帳號運作正常。TikTok的發言人也強調，抖音和TikTok是獨立運營。對這一事件，抖音並未立即就此事回應，上述韓星的經紀公司也未置評。TikTok及抖音皆為字節跳動公司所有。根據移動應用數據平台Sensor Tower統計，2020年第一季度，抖音在中國的下載量累計達1.96億次，佔全球總下載量20億次的9.7%。