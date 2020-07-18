印度預計將邀請澳大利亞參加印度洋軍演 四國艦船共演練

《印度斯坦時報》7月17日援引消息人士的話稱，新德里正在敲定邀請澳大利亞參加印度洋海軍演習的計畫。如若成型，這將是印度、日本、澳大利亞和美國為加強防務和戰略合作的一大步驟。

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印度國防部將於近日宣布，是否將澳大利亞納入有美國和日本參加的“馬拉巴爾”海上聯合軍演。“馬拉巴爾”演習始於1992年，原本是美國和印度進行的雙邊演習，由於演習地點在印度“馬拉巴爾”海灘而得名。2007年，日本加入這一演習，變成三方演習，交替在印度洋和西太平洋海域舉行。按照慣例，今年的演習將順延命名為“馬拉巴爾”-2020，演習地點在孟加拉灣海域。去年，“馬拉巴爾”-2019演習在日本九州佐世保至關東南部海域舉行，印度派出了2艘軍艦和1架反潛巡邏機，日本和美國派出了多艘驅逐艦、潛艇和反潛巡邏機。

印方消息人士指，將澳大利亞邀請參加這一三國軍演只是時間問題。印度總理莫迪與澳大利亞總理莫里森在上個月代表兩國，簽署了“印澳全面戰略夥伴關係協議”。他們還就增強兩國軍方的軍事合作及交流，特別是通過“相互物流支持安排”（MLSA），以給予對等的軍事基地互用權達成了共識。今年的“馬拉巴爾”演習由於受到新冠疫情的影響預計將於年底舉行。

消息人士稱，由於目前中印兩國正在就邊境地區的對峙問題展開談判，因此印方向澳大利亞發出正式邀請或受到短暫的延後。另一名消息人士指，非常明顯的是，一旦澳方收到印方發出的邀請他們將會參與這一多國海上聯合軍演。近期，澳政府在中澳關係交惡的背景下宣布，將在未來10年大幅度增加軍費，加強澳大利亞在印太地區的軍事力量。

報導指，2007年印度曾就“馬拉巴爾”演習向澳大利亞、日本和新加坡發出邀請，但這一姿態則遭到北京的強烈反對。這也是澳洲至今為止唯一一次參見該演習。澳大利亞國防部發言人近日在一封電郵回應中表示，“澳大利亞認為參與四方防務活動是有價值的，這是為了增進互通性，並推動我們在一個自由、開放與繁榮的印太地區的集體利益。”聲明補充說，澳大利亞方面還沒有收到邀請。